Rahim ağzı kanserinde erken teşhis için kontroller ihmal edilmemeli

Rahim ağzı kanserinin yılda 500 bin kişiyi etkileyen ve kadınlarda en sık görülen 3 kanser türünden birisi olduğunu belirten Dr. Elif Çınar, "Rahim ağzı kanseri, tüm dünyada kadınlar arasında görülen kanserlerden ilk üç sırada yer almaktadır. Erken tanı ve tedavi imkanının olması sebebiyle tarama yapılması çok önemlidir. Yılda bir defa jinekolojik muayeneyi kesinlikle öneriyoruz. 21 yaşını geçmiş ve aktif cinselliği olan kadınlarda 21 yaşından sonra PAP smear testi dediğimiz rahim ağzından tarama testinin alınması gereklidir. Eğer PAP smear testlerimiz normal giderse iki üç yılda bir yaptırabilir. 30 yaşının üzerinde olan kadınlarda PAP smear testlerinin yanı sıra HPV (Human Papilloma Virüsü) tarama testlerini öneriyoruz. HPV'nin her tipi kanserden sorumlu değildir. Düşük riskli tipleri siğil yapabilir" diye konuştu.

Rahim ağzı kanseri sinsi bir hastalıktır

Rahim ağzı kanserlerinin tedavisinde kullanılan yöntemlerin, cerrahi ve radyoterapi olarak 2 ana grup altında toplandığını söyleyen Çınar, "Eğer rahim ağzı kanseri çok ileri evrede saptanırsa, tedavi daha komplike hale geliyor. Geniş çaplı ameliyat, kemoterapi gibi seçenekler devreye giriyor. Rahim ağzı kanseri sinsi bir rahatsızlıktır. Testler ve tedavilerle amacımız erken safhada yakalamak. Eğer PAP smear testleri ile beraber HPV testi de yaptırırsanız, test sonuçlarınız normal gelirse üç ile beş yıl arasında tekrar test yaptırabilir. Pandemi süreci de olsa vatandaşların erken tanı için kontrollerini sağlamaları gerekmektedir. Kadınlarda rahim ağzı kanseri ve meme kanserinde erken teşhis çok önemlidir. Senede bir ya da iki senede bir jinekolojik muayenelerin ihmal edilmemesi gerekiyor. Hastaneler pandemi nedeniyle tedbirler alınmış durumda ve kurallara uyuluyor. Dolayısıyla hastaneye, doktorlarına gitmeleri lazım. Geciktiği takdirde çok daha problemli bir hayat bekliyor olacaktır" ifadelerini kullandı.