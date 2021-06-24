Ragdoll Kedisi Nedir? Ragdoll Kedisinin Özellikleri, Kişiliği Ve Bakımı Nasıldır?

Ragdoll kedi ırkı, ortalama büyüklükte ve oldukça arkadaş canlısıdır.

Ragdoll Kedisi Nedir?

Ragdolls, büyüleyici mavi gözleri olan büyük, rahat, yarı uzun tüylü kedilerdir. Yavaş olgunlaşan bu kedi cinsi iki yılda tam rengine, dört yaşında belirli bir boya ve ağırlığa ukaşır. Ragdoll kedileri, bazı kedi türlerinden çok insanlarla ilgilenme eğilimindedir. Ortalama büyüklükte bir yetişkin Ragdoll, 23-28 cm yüksekliğinde ve 3,6-9,1 kg ağırlığında olacaktır.

Düğümleri veya dolaşmaları önlemek için düzenli bakım gerektiren yarı uzun tüylü, 'peluş', ipeksi bir tüy dokusuna sahiptir. Ragdolls sivri uçlu bir cinstir yani yüz, kulaklar, kuyruk veya bacaklarda daha koyu lekeler olan nispeten soluk bir gövdeye sahip oldukları anlamına gelir. Renkler arasında üç desen varyasyonu ile mühür, çikolata, mavi ve leylak bulunur. Gerçekten iyi bakıldığında yaşam beklentisi genellikle 15 yıla kadardır.

Ragdoll Kedisinin Özellikleri Nelerdir?

Kişilik ve Mizaç

Ragdoll kedilerinin nazik, sakin ve sosyal olduğu bilinmektedir. Hiçbir talepte bulunmadan sevgi dolu olan Ragdolls, sahiplerine neredeyse köpeğe benzeyen bir bağlılığa sahiptir. Bazı insanlar duygusal ihtiyaçlara uyum sağladıklarını da söylüyorlar, bu da onları mükemmel bir evcil hayvan yapan bir özelliktir. Genelde uysal ve arkadaş canlısı olsalar da, yetiştirilmelerinin doğal özellikleri kadar önemli olduğunu ve yine de Ragdoll yavru kedinizle diğer türlerde olduğu gibi etkileşimde bulunmanız ve ona bakmanız gerektiğini hatırlamak önemlidir.

Davranış ve Eğitim

Ragdolls, başlangıçta isimlerini gevşeme eğilimlerinden aldılar ve bu her zaman böyle olmasa da, genellikle tutulmaktan mutlu olurlar. Onların güvenilir doğası, pek de nazik olmayabilecek mevcut kedi veya köpeklere ekstra özen gösterilmeleri gerektiği anlamına gelir. Bazı sahipler, benzer nedenlerle onları iç mekanlarda tutmayı tercih ediyor. Çoğu ortama uyarlanabilen Ragdoll kedileri, aşırı aktif olmadan da eğlencelidir. Olumlu pekiştirmeye en iyi yanıt vereceklerinden eğitmek genellikle kolaydır.

Sağlık Sorunları

Bir kedi sahibi olarak, evcil hayvanınızın sağlığı için en iyisini isteyeceksiniz, böylece uzun ve mutlu bir hayat yaşayabilsinler. Tüm ırklar gibi, Ragdolls da belirli sağlık koşullarına eğilimlidir. Ragdolls'da gördüğümüz en yaygın üçüncü hastalık ağız problemleridir. Bu yüzden ağız sağlığına çok dikkat etmek gerekmektedir. Deneyimleyenlere göre Ragdolls ırkı gastrointestinal problemler yaşayabiliyor. Solunum sistemi bozuklukları, Ragdolls'da gördüğümüz en yaygın hastalıklardan biridir. Ayrıca aşılarını aksatmamalı ve düzenli bir şekilde veteriner hekime götürmelisiniz.

Boyut, Kilo ve Diyet

Ragdolls, 6 kg'ın üzerinde ağırlığa sahiptir. Ragdoll kedisi evcil kedi ırklarının en büyüğüdür. Yemek sevgisiyle tanınan kedinizin porsiyon boyutlarına dikkat ederek sağlıklı kiloda kalmasını sağlamanız önemlidir. Yemeğinizi hazırlarken gıda paketleme kurallarına uyun ve evcil hayvanınızın yaşını, boyutunu ve aktivite seviyesini göz önünde bulundurun.

Ragdoll'ün pelüş ceketinin altında aşırı kilo almak zor olabilir, ancak doğru şekilde beslenen bir Ragdoll, göğüs kafesi boyunca fazladan dolgu olmadan kürkünün altında uzun, iyi inşa edilmiş bir gövdeye sahip olmalıdır. Aktif oyun için birçok fırsat sağlamak, evcil hayvanınızın ideal kilosunda kalmasına yardımcı olabilir.

Renk, Tüy Dökme ve Bakım

İpeksi bir dokuya sahip orta uzunlukta olan Ragdoll'un kürkünün iyi durumda kalması için düzenli tımarlanması gerekir. Herhangi bir karışıklığı gidermek ve matlaşmayı önlemek için geniş dişli bir tarak kullanmalısınız. Aşırı keçeleşmiş kürk durumunda, bir Ragdoll'un traş edilmesi bile gerekebilir. Bazı ırkların aksine, Ragdoll'lerin astarsız tek bir kürkü vardır. Bu, tamamen hipoalerjenik olmasalar da, alerjisi olan bazı insanlara daha uygun hale getirebilir. Astarın olmaması da dökülmeyi daha kolay yönetilebilir hale getirir.