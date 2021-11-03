Radyatör kapağı nedir, ne işe yarar ve arızası nasıl anlaşılır? Radyatör kapağı kaç bar olmalı ve bozulursa ne olur

Radyatör kapağı esasen motor soğutma mekanizmasının en önemli parçalarından bir tanesidir fakat sistemde sorun giderme esnasında çoğu zaman göz ardı edilmektedir. Günümüzde yaygın olduğu biçimde tekil olan bir genleşme deposu monte edilmiş ise, genleşme deposunun kapağı da aynı derecede önemli olmaktadır. Radyatör kapağı ile genleşme deposu kapağı, genleşme deposunun ve radyatörün gaz sızdırmayacak biçimde kapanmasını sağlamaktadır. Bunun dışında bu durumdan çok daha fazla işleve sahiplerdir.

Radyatör Kapağı Ne İşe Yaramaktadır?

Radyatör kapağı esasen motor soğutma mekanizmasında büyük bir önem arz etmektedir lakin pek çok sürücü tarafından önemi fazla bilinmeyen bir parça olmaktadır. Sanıldığının tam tersine yalnızca radyatörden su sızmasını engellemek ile görevli değildir. Bazı araçlarda radyatör üzerinde yer alıyor bazı araçlardaysa genleşme kabında yer almaktadır.

Radyatör kapağı temel bir şekilde esas alındığında tane büyük görevi üstlenmektedir. Bu görevlerden birincisi motor soğutma sistemi içerisinde yüksek ısılarda veya yüksek basınçlar üzerinde, motor soğutma suyunun sızdırmazlığını sağlayabilmek amacı ile ve aracın su eksiltmesini engellemek şeklinde olmaktadır. Bu parçanın bir başka işlevi ise parçanın içerisinde yer alan hava çıkış valfleri ve yağlar sayesinde motor soğutma mekanizmasındaki basıncı olması gerekli olan düzeyde tutmaktır.

Radyatör Kapağı Kaç Bar Olmalıdır?

Genel olarak bakıldığında radyatör kapakları araçtan araca göre fark edebilen bir parça olmaktadır. Bu nedenle tek bir ölçüde değildir. Mevcut araçların marka ya da modeline göre değişiklik gösteren bu parça genelde 0.8 bar ile 1.1 bar arasında değişmektedir.

Radyatör Kapağı Arızası Nasıl Anlaşılır?

Araçlarda yer alan pek çok parçada mevcut olduğu gibi radyatör kapağının da bozulmuş olduğunu gösteren başlıca durumlar bulunmaktadır. Kapakta herhangi bir arızanın olduğunu aşağıda belirtilen durumlar söz konusu olduğunda anlamak mümkündür:

Radyatör kapağı sağlam bir şekilde tutmuyorsa, bir diğer deyiş ile elle çekildiğinde geliyorsa o zaman kapak arızalıdır.

Kapak tam olarak oturmuyor ise bu durum bir arızanın göstergesi olmaktadır.

Kapak kapanırken oldukça zor dönüyorsa ve kapanırken de son kilit tarafı oturmuyorsa aynı zamanda tık sesi gelmiyor ise radyatör kapağı arızalıdır.

Kapaktan bir miktar su sızıyorsa bu arızaya işaret etmektedir.

Araçta motor suyu fazla veya normal düzeylerde duruyor ise lakin kapak açıldığında su düzeyi çok aşağı düşüyorsa bu durum radyatör kapağın arızalı olduğuna işaret etmektedir.

Radyatör Kapağı Bozulursa Ne Olur?

Radyatör kapağının bozulması sıklıkla karşılaşılan durumlardan bir tanesini oluşturmaktadır. Bu parçanın bozulması durumunda kişileri yolda bırakacak arızalara genel olarak sebep olmamaktadır ancak uzun bir süre boyunca süre bakılmazsa çok ciddi problemlere yol açacaktır. Kapak bozulduğunda şu problemler ortaya çıkabilmektedir:

Radyatör kapağı lüzumsuz yere su sızdırabileceği için motor soğutma suyu sürekli azalacaktır.

Motor soğutma suyu ise yedek su deposundan basınç ile birlikte fışkıracaktır.

Araç içerisinde hararet problemlerine yol açabilmektedir.

Devridaimin doğru bir biçimde yapılmasına bir şekilde engel olabilmektedir.

Radyatör kapağı arızalıysa, açık unutulmuşsa veya eksiksiz olarak kapatılmamışsa motor soğutma mekanizmasında meydana gelebilecek arızalar bunlardır. Bu nedenle kapağı kapatmayı ve sağlam bir biçimde kapanıp kapanmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir.

Araçta motor sıcak bir haldeyken radyatör kapağının kesinlikle açılmaması gerekmektedir. Şayet açılması gerekli ise üzerine bir havlu geçirerek ağır ağır açılması önerilmektedir.