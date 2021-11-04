R ile başlayan erkek isimleri nelerdir? R harfiyle başlayan erkek isimlerinin anlamları

R harfiyle başlayan ve Amerika, İngiltere gibi ülkelerde popüler olan isimlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- Richard 2- Rock 3- Richardo 4- Rachel 5- Ram 6- Robert

R İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ NELERDİR?

1- Ramiz

2- Rıza

3- Rafi

4- Raci

5- Remzi

6- Rüstem

7- Recai

8- Rıfat

9- Refik

10- Rasim

R HARFİYLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİNİN ANLAMLARI

1- Ramiz:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan Ramiz isminin üç farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı: Yüz, çehre, sima

İkinci Anlamı: Allah'a kulluk vazifelerini aksatmadan yerine getiren itaatkar kul

Üçüncü Anlamı: Feraset sahibi, akıllı ve anlayışlı

2- Rıza:

Rıza ismi, hayrın da şerrinde Allah'tan geldiğini bilip ona boyun eğmek ve memnuniyet duymak demektir. 2021 yılı itibariyle ülkemizde yaklaşık 33 bin kişi Rıza ismini kullanıyor.

3- Rafi:

Ref kökünden türetilmiş olan Rafi, yüksek bir mevkide olan demektir. Esma-i Hüsna'da yer alan Rafi, Allah'ın 99 güzel isminden biridir.

4- Raci:

Raci ismi hem rücu eden, geri dönen hem de ümit eden manasına gelir. Türkiye'de yaklaşık 4 bin kişi Raci ismini kullanmaktadır.

5- Remzi:

Osmanlıca kaleme alınmış bazı eserlerde ''remz'' şeklinde geçen bu isim sembol ve işaret anlamına gelir.

6- Rüstem:

Dilimize Farsçadan geçmiş olan Rüstem, Firdevsi'nin ünlü eseri Şehnamesindeki hükümdarlardan birinin adıdır. Rüstem, hem kendisine tabi olunan hükümdar hem de eli açık kimse anlamına gelir.

7- Recai:

Arapça kökenli isimlerden biri olan Recai, 17. yüzyıldan bu yana kullanılmaktadır. Recai isminin ilk anlamı, Allah'a dua eden ve Allah'ın inayetine sığınan kuldur. Bu isim aynı zamanda bir şeyin temel kaynağı ve özü manasına gelir.

8- Rıfat:

Rıfat ismi, yüksek bir mevkide ve saygın bir konumda olan, yüce ve saygıdeğer manasına gelir. Ülkemizde 50 bine yakın kişi bu ismi kullanmaktadır. Bu kişilerden yaklaşık 15 bini İstanbul'da ikamet ediyor.

9- Refik:

Refakat kelimesinden türetilmiş olan Refik ismi hem yardım eden hem de güvenilir dost anlamına gelir.

10- Rasim:

Rasim ismi güler yüz göstermek demektir.