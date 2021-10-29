Oyun oynamak her yaştan insan için önemli bir aktivitedir. Özellikle heyecanlı ve zevkli oyunlar geniş kitleler tarafından oynanmaktadır. PUPG oyunuda geniş kitlelere hitap eden muhteşem bir oyundur. Bu heyecanlı oyunda takım olmanın çok keyifli olduğu görülmektedir. Takım arkadaşlığı bu, oyunda büyük bir öneme sahiptir. Çünkü iyi bir takım kurulduğu taktirde başarılı olma oranı çok yüksektir. Tabi takım kurmak için bir isim bulmak gerekmektedir.

PUBG Klan İsimleri - En İyi ve Güzel, Havalı, Şekilli ve Etkileyici Yabancı ve Türkçe Clan Adı Önerileri İle Anlamları

PUPG oyunu her yaştan ve her kesimden insan tarafından oynanmaktadır. Oyunun çok, hareketli ve heyecanlı olması insanları memnun etmektedir. Bu yüzden takım kuran kişiler PUPG oyununa dahil olmaktadır. Takım için akılda kalıcı ve etkili bir isim bulmak gerekmektedir. Bu isim yabancı veya Türkçe olabilir. Önemli olan anlamlı ve etkili bir isim olmasına dikkat etmektir.

PUPG Yabancı Klan İsimleri

- Braveheart: Braveheart kelimesi Türkçe anlamı olarak 'Cesur Yürek' şeklinde kullanılmaktadır. Birçok kişi klan adı olarak bu ismi seçmektedir. Son derece havalı bir isim olduğu görülmektedir.

- Unstoppable: İnglizce olan Unstoppable kelimesi durdurulamaz anlamına gelmektedir. Klan ismi olarak oldukça iyi bit isim olabilir.

- Avengers: Bir film adı olan Avengers, Yenilmezler anlamına gelmektedir. Birçok insan takımına Avengers ismini vermektedir. Son derece etkileyici bir isim olduğu için sıklıkla tercih edilmektedir.

- Exercitus: Latince bir kelime olan Exercitus 'ordu' anlamında kullanılmaktadır. Exercitus kelimesi son derece iyi bir klan adı örneğidir.

- Combattant: Fransızca olan Combattant 'savaşçı' anlamında kullanılmaktadır. PUPG oyununda klanına Combattant ismini verenler savaşçı olduklarını göstermektedirler.

- Angel: Angel İnglizce bir kelime olarak 'Melek' anlamına gelmektedir. Takımı için isim arayanlar Angel veya çoğul olarak Angels (Melekler) ismini zevkle kullanabilirler.

- Terminatör: Çoğu kişinin iyi bildiği filmlerden birisi olan Terminatör etkili bir isimdir. Çünkü Terminatör olan kişiler çok güçlü ve durdurulması zor olan kişileri temsil etmektedir.

- Samurais: Samurais anlam olarak 'Samuray' olarak çevrilmektedir. Güçlü, çevik ve yenilmez kişiler için Samurais ifadesi kullanılır.

PUPG Türkçe Klan İsimleri

- Bozkurt: Türklerin ulusal sembolü olan Bozkurt, çok eski dönemlerden beri Türkler'ce kutsal sayılmıştır.

- Bordo Bereliler: Yenilmez Türk ordusunu temsil eden Bordo Bereliler çok sayıda kişi tarafından takım ismi olarak kullanılmaktadır.

- Aslanlar: Aslan, ormanların kralı olarak bilinen en güçlü hayvanlardan birisidir.

- Korkusuzlar: Her zaman güçlü duran ve hiçbir şeyden çekinmeyen kişiler için korkusuz ifadesi kullanılmaktadır. Bu ifade çok güzel bir takım ismi olacak seviyededir.

- Ölümsüzler: Ölümsüzler ismi bir takım için çok fazla iş görmektedir. Ayrıca bu isme sahip olan takımlar rakiplerine gözdağı vermektedirler.

- Özgürlük Savaşçıları: Klan ismi olarak Özgürlük Savaşçıları ismi kullanılabilir. Genel bir ifade olan Özgürlük Savaşçıları önemli bir topluluğu simgelemektedir. Bu, topluluk savaştan yılmayan ve korkusuz kişileri kapsamaktadır.

- Avcılar: Ava giden kişilere avcı ismi verilmektedir. Avcı olan kişinin akıllı ve güçlü olduğu düşünülür. Avını yakalamak için dikkatli ve çevik olması gerekmektedir.