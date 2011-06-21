Çocuklar için eğitici, geliştirici ve eğlenceli bir yaz kampına ne dersiniz? Çocuğunuzun sıkmadan iletişimini kuvvetlendirirken eğlendiren bir kamp.

Bu programa gelerek çocuğunuzun dikkat ve konsantrasyon düzeyi artacak, problem çözme becerileri kuvvetlenecek, alıcı ve ifade edici dili üzerinde odaklanılarak iletişim becerileri desteklenecek, kavram, anlamlandırma, ilişkilendirme, işitsel bellek, matematik becerisi, okunanı ve okuduğunu anlama, sıralı hatırlama gibi okul başarısı için önem taşıyan zihinsel becerileri gelişecektir.



Haftada iki gün, 8 oturumdan oluşan ve bir ay sürecek olan “Psiko-Gelişim Yaz Kampı: Eğlenerek Gelişiyorum!” programıyla; çocukların zayıf yönlerini güçlendirici, güçlü yönlerini pekiştirici etkinliklerle zihinsel, psiko-sosyal ve iletişim becerilerinin gelişmesini; özgüveninin artmasını, duygusal ve kişilik gelişimlerinin ilerlemesini sağlanıyor.



Uzman kadrosu tarafından program başlangıcında ve sonunda her çocuğa ayrı olarak uygulanacak olan gelişim belirleme testleriyle, çocuklar gelişim düzeylerine uygun olan gruba yerleştiriliyor. Program sonunda uzman psikologlar yeniden uygulanan gelişim testleri ve gözlem raporlarını ailelere sunarak soru-cevap semineri düzenliyorlar.



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0532 739 99 00