PS ne demek? Araba ve araçlarda PS'nin anlamı nedir

Araçların ps özelliğini öğrenerek kullanmak mümkün olmaktadır. Yabancı araç alımlarında ortaya çıkan ps kısaltması çoğunlukla beygir gücü olarak kullanılan bir kelimedir. Aracın özelliklerinin belirtilmesinde beygir gücü yerine ps kelimeleri kullanımı da yaygın olmaktadır.

PS Ne Demektir?

PS kısaltması Türkçe'ye Almanca dan gelen beygir gücü anlamına gelen bir kelimeden ortaya çıkmıştır. Ps kısaltması da anlam olarak beygir gücü veya arabanın güç ve kuvvetini belirtmeye yarayan bir terimdir. Özellikle araç alımı ve satımı yapan kişilerin çok sık ps kısaltmasını kullandığı görülmektedir. Pc at anlamına gelen bir kelimenin kısaltılmış hali olmaktadır.

Araba ve Araçlarda Ps Kısaltmasının Anlamı Nedir?

Araba Ve araçların kaç beygir gücünde olduğunu belirtmek ve ölçmek amacıyla ortaya koyulan bir kısaltma olarak bilinmektedir. Ps kelime anlamı olarak at anlamına geldiği için Türkçe karşılığı beygir gücü şeklinde bir tabire karşılık gelmektedir.

PS özelliği aracın diğer araçlardan farklı olarak hangi güçte olduğunu ifade etmeye yaramaktadır. Yabancı bir kelime olarak kullanılmasının yanında birçok insan tarafından anlamının bilinmesi de kullanımını yaygınlaştırmaktadır.

PS kısaltması beygir gücü anlamına gelmesinin yanında ölçüm olarak aynı ölçülerde yer almamaktadır. Ps gücü kw olarak karşılığı belirlenebilmektedir.

PS açıklamada Hp olarak da kullanılmaktadır. Motorun gücünün net olarak belirlenmesini ve ifade edilmesini sağlamak için ps kısaltması çoğunlukla belirtilmektedir. Arabaların güç ve kalkış hızlarının tespitinde PS kısaltması yer alarak satış ve pazarlama esnasında kullanılarak belirli birim ifade etmektedir.