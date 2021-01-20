PRP yöntemi hangi ağrılar üzerinde etkili?

Platelet Rich Plasma yani PRP yönteminde kullanılan madde kişinin kendi kanıdır. Kişinin kanından elde edilen madde enjeksiyon edilerek uygulanan tedavi yöntemidir.



Entejte edilen madde ise platelet (küçük renksiz kan hücresi) bakımdan zengin olan plazmalardan seçilir. Bu plazma protein içeren bileşenler yolu ile hücre büyümesi desteklemek için önemlidir. Enjekte edilen platelet sayesinde ise vücutta yeni ve sağlıklı hücrelerin oluşması teşvik edilirken hasarlı dokular tedavi edilir.



Neden PRP yöntemi tercih edilmeli?



Tedavi sürecini hızlandırmak ve oluşabilecek iltihaplanmayı azaltmak için bu yöntem tercih edilebilir. Aynı zamanda trombositlerin vücuda yüklenmesi doğal iyileşme sürecinde oldukça önem taşır. PRP enjeksiyonlarında ise trombositler sıklıkla kullanılır. Bir diğer tercih edilme nedeni ise yan etkisinin diğer tedavi yöntemleri ile kıyaslanamayacak kadar az olmasıdır.



PRP yöntemi nasıl uygulanır?



PRP tedavi yöntemini kesinlikle bu konuda eğitim almış ve alanında uzman olan bir hekim uygulamalıdır. Özetle uygulama sırası ise;



- İlk olarak kişiden bir miktar kan alınır. Alınacak kan miktarı enjekte edilecek bölgeye göre değişmektedir.



- Alınan kan santrifüj makinesine yerleştirilir ve burada kan bileşenlerinin ayrılma işlemi gerçekleştirilir. Bu işlem sonucunda trombositler ve diğer kan hücreleri ayrılmış olur.



- Elde edilen trombositler enjeksiyona hazır hale getirilir.



- Hazırlanan PRP tedavi edilecek bölgeye enjekte edilir.



Ağrı tedavisinde PRP yöntemi



PRP tedavi yöntemi birden fazla hastalığa çözüm olurken en sık kullanıldığı alan ise ağrı tedavisidir. Genellikle kullanıldığı ağrı çeşitleri ise;



• Omuz ağrıları

• Tenisçi - Golfçu dirseği

• Ön çapraz bağ yaralanmaları

• Diz – Omuz – Kalça – Eklem kireçlenmeleri

• Eklem burkulmaları

• Topuk dikeni

• Kulunç ağrısı



Bu ağrıların tedavisi için PRP yöntemini tercih edebilirsiniz. Unutmamak gerekir ki PRP tek seferlik bir tedavi yöntemi değildir. Kişinin rahatsızlık ve ağrı durumuna göre seans sayısı değişiklik gösterebilmektedir.