Protez tırnak nasıl çıkar? Protez tırnak evde nasıl çıkartılır, tırnak makasıyla kesilir mi?

Protez tırnak oldukça şık ve bakımlı ellere sahip olunmasını sağlasa da kullanırken bazı önemli hususlara dikkat edilmezse tırnaklarda ciddi hasarlara sebep olabilir.



Protez Tırnak Nasıl Çıkar?



Protez tırnak sıklıkla takma tırnak ile karıştırılmaktadır. Oysa ikisi çok farklı ürünlerdir. Öncelikle neden protez tırnağa ihtiyaç duyulur, kimler protez tırnağı tercih etmektedir:

Tırnak yeme alışkanlığından kurtulamayan kişiler

Düzenli maniküre gidemeyenler

Takma tırnağa göre daha doğal bir görünümü olması nedeniyle tercih edilmektedir.

Güçsüz ve sık kırılan tırnaklara sahip olanlar protez tırnak tercih etmektedirler.

Protez tırnakların uygulanmasında 3 farklı teknik kullanılmaktadır. Bunlar, akrilik, dipping ve jelli sistem olarak adlandırılır. Protez tırnak uygulandıktan sonra törpülenmesi önemlidir. Böylece yükseklik farkı ortadan kalkmış olur. Kişinin kendi tırnağı ile protez tırnak eşit seviyeye gelir. Protez tırnak törpülenir, düzenli bakımı özel karışımlarla yapılır. Bu şekilde uygulamada gerekli özen gösterilirse protez tırnak rahatlıkla iki ile üç ay arasında kullanılabilir.



Protez tırnak uygulandıktan sonra ellerin bilhassa güçlü kimyasallardan uzak tutulmalıdır. Oje kullanılıyorsa mutlaka özel ve hassas aseton çeşitleri tercih edilmelidir. Hemen hemen herkese tatbik edilebilen protez tırnak sadece tırnağında mantar enfeksiyonu olan kişilere uygulanamaz.



Protez Tırnak Evde Nasıl Çıkartılır, Tırnak Makasıyla Kesilir mi?



Protez tırnak daha doğal görünmesi sebebiyle tercih edilmektedir. Bakımı düzgün biçimde yapıldığında son derece rahat kullanılan protez tırnak istenildiği zaman çıkarılabilir. Fakat protez tırnak asla tırnak makasıyla kesilmez:

Protez tırnak sahipleri asla tırnak makası kullanamazlar

Protez tırnaklarda metal törpü de kullanılmaz

Protez tırnağın bakımı ve düzeltilmesi ancak kağıt törpü ile yapılabilir.

Protez tırnak tiner ve benzeri ağır kimyasallarla da temas etmemelidir.

Ancak protez tırnağın çıkarılması mutlaka uzman kişilerce yapılmalıdır. Aksi halde tırnak ciddi şekilde zarar görebilir. Yine de evde çıkarılmak isteniyorsa pamuk parçaları bolca aseton ile ıslatılır ve tırnaklara tatbik edilir. Alüminyum folyolarla sarılır, bir süre( 50-60 dakika) bekletilir ve süre sonunda tırnaklar üzerindeki akriliğin aktığı görülür. Tırnak itici malzemelerle tırnak yüzeyindeki malzeme tamamen tırnaktan çıkarılır. Gerekirse bu işlem çıkmayan tırnaklar üzerinde tekrar uygulanır.