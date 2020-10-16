Protez saç kanser tedavisi görenlere motivasyon oluyor

Kemoterapide saç dökülmesi ilaçların yan etkisiyle geçici olarak ortaya çıkar. İlaç kullanıldığı sürece saç dökülür ancak kemoterapi bittikten belirli bir süre sonra dökülen saçlar geri çıkar. Kemoterapi tedavisinden iki ay sonra saç çıkmaya ve uzama başlar. İlk çıkan saçlar çok ince tüy görünümünde olur kesilmesi tavsiye edilir.

Saç protezi moralin yüksek tutulmasını sağlar.

Kanser tedavisinde moral sağlaması için peruk, bone ya da bandana kullanır. Ancak bu tür çözümler bazen kişi için eziyete dönüşebiliyor. Peruk takmak, kişinin hassas olan saç derisinde kaşıntı, kızarıklık, tahrişe neden olabiliyor. Bunun yanı sıra peruk kafada kayma, ağırlık yapma ve doğal görünmeme hissiyatı vererek kişinin rahatsız hissetmesine neden olabilir.

Protez saç ile bu tarz sorunlar yaşanmadığı için saç dökülmesine en ideal çözümü sunar. Saç protezi kişi için daha güzel, kolay ve sağlıklı bir çözüm olabilir. Protez saçta hiçbir cerrahi müdahale olmaması kemoterapi tedavisi çok için önemlidir.

Protez saçın uygulaması ve kullanımı çok kolaydır

Protez saç, çeşitli nedenlerle saç kaybı yaşayan kişinin ameliyatsız olarak yeniden saçlandırılması işlemidir. Etkisini yaklaşık 2-3 ay sürdüren bir uygulamadır. Bu süre içinde işlemi yaptıran kişinin hayatında hiçbir değişikliğe ya da özel duruma neden olmaz. Normal saç gibi kullanım imkânı sunar.

Kanser tedavisi süresince kişinin özel ve sosyal hayatını sürdürmesi bu süreçte çok önemlidir. Özellikle kemoterapi sürecinde kişi görünümünden rahatsız olabilir. Bu süreçte moral motivasyon desteği için uygulana saç protezi hastanın öz güvenini artırır. Kanser tedavisi süresini daha kolay atlatmasına yardımcı olur.

Klinik ortamda, özel eğitimli uzmanlar tarafından hastaya protez saç uygulanabilir. Cilt sağlığı ile tamamen uyumlu ürünler kullanılmalıdır. Kemoterapi ve radyoterapi sürecindeki geçici saç kayıplarına sadece özel donanımlı saç protezi merkezleri güvenli çözümler sunabilir.

Protez saç sistemleri, bu dönemde hastanın ihtiyacı olan moral desteğini sağlamak için tıbbi herhangi bir müdahaleye gerek olmadan, dökülen saçların yerine yeni doğal görünümlü saça sahip olma imkânı sunar.

Kişinin saç yapısına uygun, istenilen uzunluk ve renk tespiti ile kişiye özel protez saç üretilebilir. Hasta bu protezlerle kolaylıkla duş alabilir, denize girebilir. Saçlarına fön çektirebilir. Kanser tedavisi süresince hastanın motivasyonunun yükselmesi sağlanabilir.