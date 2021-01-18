Prostat kanserine ameliyatsız çözüm! Elektrik akımı ile tedavi yöntemi

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Çağ Çal, yöntemin avantajlarını kanserli dokuyu belirgin ısı değişimine neden olmaksızın hızla yok etmesi, tedavi bölgesinin süratle iyileşmesi, kan damarları, sinir dokusu ve idrar kanalları gibi sistemleri koruma gücünün yüksek olması olarak açıkladı. Herhangi bir organdaki hücrelerin sınırsız çoğalması ve vücudun diğer dokularına yayılması olarak tanımlanan ve sonucu ölüme kadar uzanabilen kanseri durdurmanın tek yolu, kontrolsüz çoğalan hücreleri cerrahiyle vücuttan uzaklaştırmak ya da bulundukları yerde yok etmek. Cerrahinin, kanser tedavisinde en yaygın kullanılan yöntem olmasına rağmen, hemen hiç kimsenin ameliyat olmak, acı çekmek, beden fonksiyonlarını bir süreliğine dahi yitirmek istemediğini söyleyen Prof. Dr. Çağ Çal, “Prostat kanserinde başta robot yardımlı olmak üzere cerrahi tedaviler önemli bir yer tutmaktadır. Bununla birlikte, özellikle prostat dokusunun içerisinde sınırlı kanser vakalarında geçici de olsa beden fonksiyonlarından yoksun kalmadan tedavi olmak erkeklerin öncelikli tercihidir” dedi.

Ameliyatsız tedavi

NanoKnife olarak adlandırılan yöntemin hastanın konforunu üst seviyede tutarak prostat kanseri tedavisinde kullanıldığını belirten Prof. Dr. Çağ Çal, “Elektrik akımı kullanılarak yumuşak doku tümörlerinin oldukları yerde yok edilmesini sağlayan ve Amerika Birleşik Devleri Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) onayladığı bir yöntemdir. NanoKnife uygulamasının en önemli avantajları; kanserli dokuyu belirgin ısı değişimine neden olmaksızın hızla yok etmesi, tedavi bölgesinin süratle iyileşmesi, kan damarları, sinir dokusu ve idrar kanalları gibi sistemleri koruma gücünün yüksek olmasıdır” diye konuştu.

Bir saatlik işlemle kanser yok ediliyor

Özel yazılımlar sayesinde tümörün bulunduğu alanın net olarak işaretlendiğini, yaklaşık bir saatlik bir işlemle prostat kanserinin yok edildiğini ifade eden Prof. Dr. Çağ Çal, "Yöntemin cerrahisiz prostat kanseri tedavisindeki etkinliğine ek olarak kısa süreli hastane kalışı, sonda kullanımı sağlaması, geçici de olsa idrar kaçağı, ciddi cinsel fonksiyon bozukluklarına yol açma ihtimalinin çok düşük olması nedeniyle akılcı bir tedavi yöntemidir” bilgisini verdi.