Profilo Bulaşık Makinesi Su Almıyorsa Ne Yapılması Gerekir? Musluk İşareti Yanıyorsa Nedeni Ne Olabilir?

Bulaşık makineleri, kirli bulaşıkları yıkamak ve temizlemek üzerine bir çalışma prensibine sahip olan makinelerdir. Ancak bulaşık makineleri, her ne kadar bulaşıkları temizleme özelliğine sahip olsalar bile kendi kendilerini temizleyemezler. Bu durum ise farklı şekillerde arızalanmalarına sebep olabilmektedir.

Profilo Bulaşık Makinesi Su Almıyorsa Ne Yapılması Gerekir?

Profilo bulaşık makinesi çalışmasına rağmen su almıyorsa su giriş hortumu bükülmüş olabilir. Öncelikli olarak bulaşık makinesinin su giriş hortumunun kontrol edilmesi gerekmektedir. Bulaşık makinesi dikkatli bir şekilde öne çekildikten sonra su giriş hortumu ve atık su hortumu kontrol edilmelidir. Su basıncının düşük olması da bulaşık makinesinin su almamasına neden olabilir.

Temiz su girişinin ucunda bulunan filtrelerin tıkanmasına bağlı olarak da bulaşık makinesinin su almaması sorunu ile karşılaşılabilir. Bulaşık makinesi içinde biriken yemek artıkları filtrelerin tıkanmasına neden olabilir. Aynı zamanda su borularında bir tıkanıklık olması durumunda da bulaşık makinesinin su almaması gibi bir durum yaşanabilir. Bulaşık makinesi su almadığı zaman öncelikli olarak hortumların kontrol edilmesi gerekir. Sonrasında ise teknik destek alarak makinenin sorununun giderilmesi tercih edilebilir.

Musluk İşareti Yanıyorsa Nedeni Ne Olabilir?

Bulaşık makinesinin göstergelerinde musluk işaretinin yanması durumunda su kaynağının geçeceği hortumun bükülmesi ve makinenin suyu alamaması gibi durumlar oluşabilir. Musluk göstergesinin yanması aynı zamanda su musluğunun kapalı olmasına da sebep olabilir. Besleme hortumunda filtrenin kapalı olmaması durumunda da makinenin musluk işaretinin yanması gibi bir durumla karşılaşılabilir.

En sık karşılaşılan nedenlerden birisi de boşaltma hortumunun bükülmüş olması veya tıkalı olması olarak ifade edilebilir. Pompanın tıkalı olması durumunda ve pompa kapağının sıkı bir şekilde kapanmadığı durumlarda da musluk işareti yanabilir. Sifon bağlantısının kapalı olması da musluk işaretinin yanmasına neden olabilir.