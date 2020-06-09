PRL (prolaktin) hormonu nedir? PRL değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

PRL, süt hormonu üretimi ve daha pek çok vücut fonksiyonuyla ilgilidir. PRL değerleri yüksek veya düşük çıkabilir. Normal değerlerde seyretmeyen PRL değerleri, doktor tarafından çeşitli tedaviler uygulanarak normal düzeye getirilmeye çalışılır.

PRL (Prolaktin) hormonu nedir?

PRL (Prolaktin) insanlarda hipofiz bezi ve diğer bölgelerde bulunur. Etki alanı sadece süt üretimi değildir. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve vücut sıvılarının dengede tutulması konularında görevleri ayrıca bulunur.

Hipofiz bezinde yer alan hücreler PRL üretimi yaparlar. Daha sonra kan yoluyla tüm vücuda dağılır. Bağışıklık hücrelerinin yanı sıra, göğüste bulunan hücreler, rahimdeki hücreler, yağ ve cilt dokusundaki hücreler PRL üretimi yapabilirler.

PRL değeri kaç olmalıdır?

Prolaktin eksikliği veya düşüklüğü çeşitli rahatsızlıkların işaretçisi olabilir. Bu nedenle ortalama değerlerde olması önemlidir. PRL değerleri referans değerleri birçok durumla alakalı olabilir.

Sağlıklı erkeklerde PRL değerleri, mililitreye göre 2 ile 18 nanogram aralığında olmalıdır.

Sağlıklı kadınlarda PRL değeri, mililitreye göre 2 ile 29 ng/ml aralığında olmalıdır.

Hamile kişilerde PRL değerleri daha yüksektir. Bu ortalama değer 10 ile 209 ng/ml aralığındadır.

Ortalama değer yapılan ölçümler sonrasında, uzmanların belirlemesi sonucunda ortaya çıkar.

PRL düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri

PRL miktarının yüksekliği hiperprolaktemi sorununun göstergesi olabilir. Bu hastalığı olan bireyler, dopamin etkilerini taklit etmeyi başaran ilaçlar yoluyla tedavi edilebilirler. PRL değerlerinin yüksek olmasının çok sayıda nedeni olabilir.

PRL yüksekliği nedenleri

PRL yüksekliğinin en çok bilinen nedeni hamilelik dönemidir. Hamile kişilerde değerler normal kişilere oranlar 10 kata kadar yükselebilir.

Vücutta dopamin etkisini azaltabilen ilaçlar da PRL yüksekliğinin başlıca nedenleri içerisinde yer alırlar.

İyi huylu hipofiz tümörleri PRL yüksekliği nedeni sayılabilir.

Tiroit yetersizliği değerlerin yükselmesine neden olabilirler.

PRL yüksekliğinde, istenmeyen süt üretimi ve adet döngüsünde çeşitli bozukluklar meydana gelir. Uzman kontrolü altında bazı tedavi yöntemleri uygulanabilir.

PRL düşüklüğü nedenleri

Hipoprolaktemi olarak isimlendirilen PRL düşüklüğü, bazı sorunların açığa çıkmasına neden olabiliyor. Genellikle PRL düşüklüğü hipofiz yetersizliğinden kaynaklanıyor. Prolaktin salgılanmasında azalma yaşanması durumunda, doğum sonrası süt yetersizliğine sebep olabilir. PRL düşüklüğü olan kişilerde genellikle, herhangi tıbbi bir sorunla karşılaşılmaz. Fakat özellikle bazı enfeksiyonlara karşı bağışıklık sisteminde zayıflıklar oluşabilir.

PRL yüksekliği ve düşüklüğü belirtileri

PRL yüksekliği ve düşüklüğü belirtileri birçok şekilde görülebilir. Bu belirtiler görüldükten hemen sonra uzmanlara başvurulması gerekebilir.

PRL yüksekliği belirtileri

PRL yüksekliği gebeliğe işaret ediyor olabilir.

Memede şeffaf akıntı olma durumu belirtiler arasındadır.

Adet yokluğu ve düzensizliği görülen belirtiler içerisindedir.

Kısırlık durumu ve vajinada kuruluk PRL yüksekliğini belirtileri arasındadır.

Erkeklerde erekte olmada sorunlar ve meme büyümesi PRL yüksekliğine bağlı belirtiler olarak gösterilebilir.

Aşırı şekilde sütün artması PRL yüksekliğinin belirtisidir.

PRL düşüklüğü belirtileri

PRL düşüklüğü, sütün yetersiz oması şeklinde belirti olarak görülebilir. Süt yetersizliği belirtisi durumunda buna yönelik testler yapılabilir.

Uzun süreli yaşanan enfeksiyon durumları PRL düşüklüğünün diğer belirtisi olabilir.

PRL düşüklüğü genellikle tıbbi belirtisi çok nadir olan bir durumdur. Bu durum sağlığı olumsuz anlamda tehdit etmez. Fakat bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucunda bazı hastalıklar daha zorlu hale gelebilir. Bunun için uzmanların belirlemiş olduğu tedavilere uymak gerekiyor. PRL düşüklüğü ve yüksekliği durumunda, uzmanlar tarafından ek testler istenebilir.