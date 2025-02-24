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Preimplantasyon Genetik Tarama (PGT) nedir, kimler yaptırabilir?

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#PGT#Preimplantasyon Genetik Tarama#Tüp Bebek
Preimplantasyon Genetik Tarama (PGT) nedir, kimler yaptırabilir
Selin Erdoğan Dinç
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 17:44

Tüp bebek tedavisinde bazı genetik testler uygulanıyor. Bu testler genetik olarak normal ve sağlıklı embriyoyu seçmek için yapılıyor. Preimplantasyon Genetik Tarama ile de sağlıklı embriyolar seçilerek gebelik şansı artırılıyor. Peki Preimplantasyon Genetik Tarama (PGT) nedir, kimler yaptırabilir? İşte ayrıntılar...

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"Genetik ayıklama, tüp bebek tedavisinde başarı oranlarını artırırken, sağlıklı doğum şansını da yükseltiyor." diyen Prof. Dr. Murat Arslan, tüp bebek tedavisinde devrim niteliğinde bir gelişme olarak kabul edilen Preimplantasyon Genetik Tarama (PGT) hakkında bilgi verdi. Arslan, özellikle ileri yaş gebelikleri, tekrarlayan düşükler ve genetik hastalık riski taşıyan çiftler için bu yöntemin büyük bir avantaj sunduğunu belirtti ve şu bilgileri verdi;

 

SAĞLIKLI EMBRİYO SEÇİMİ İLE PGT

Özellikle ileri yaş gebelikleri, tekrarlayan düşükler ve genetik hastalık riski taşıyan çiftler için bu yöntemin büyük bir avantaj sunuyor.

PGT ile embriyolar transfer öncesinde genetik olarak analiz edilerek kromozomal anormallikler tespit edilebiliyor. Böylece yalnızca sağlıklı embriyolar seçilerek gebelik şansı artırılıyor.

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35 yaş üzeri kadınlarda embriyolarda genetik bozukluk riski yükseliyor. PGT ile sağlıklı embriyolar seçildiğinde düşük riski azalıyor, gebeliğin devam etme olasılığı artıyor. 

Tüp bebek tedavisinde genetik ayıklamanın sunduğu en büyük avantajlardan biri de, tedavinin başarısını artırması. Prof. Dr. Arslan, gelişen teknoloji sayesinde artık embriyonun gelişimine zarar vermeden genetik analizlerin yapılabildiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"PGT, yalnızca gebelik şansını yükseltmekle kalmıyor, aynı zamanda sağlıklı doğum oranlarını da artırıyor. Bu yöntem, özellikle zorlayıcı tüp bebek süreçlerinden geçen çiftler için önemli bir seçenek haline geldi."

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#PGT#Preimplantasyon Genetik Tarama#Tüp Bebek

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