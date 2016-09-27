Pratik ve lezzetli yemekler için 10 püf noktası

1-Soğanların acılığını almak için doğradıktan sonra üzerine tuz serpin ve ovuşturarak soğanları öldürün. Yıkayarak tuzun gitmesini sağlayın veya soğanları doğradıktan sonra birkaç saat zeytinyağında bekletin.

2-Domatesin kabuğunun çabuk soyulması için 1 dakika sıcak suda beklettikten sonra soğuk suya koyun.

3-Maydanozların yapraklarını yıkayıp kurulayın daha sonra bir kavanoza doldurarak ağzını sıkıca kapatın ki daha uzun ömürlü olsun.

4-Patatesi haşlarken dağılmaması için suyuna 1 kaşık sirke ilave edin.

5-Yeşil renkli sebzelerin pişerken rengini koruması için tencerenin kapağını ara ara açın ve buharın dışarı çıkmasını sağlayın.

6-Domates salçasının bozulmasını önlemek için salçanın üzerine sıvıyağ dökün.

7-Patateslerin çıtır çıtır kızarmasını istiyorsanız yağa 2 - 3 damla limon sıkın.

8-Soyulmuş patlıcanların kararmaması için 20 dakika tuzlu suda bekletin.

9-Zeytinyağlıları pişirirken daha lezzetli olması için içine 1 - 2 adet küp şeker atın.

10-Ispanak alırken, kökleri kısa olanları tercih edin.