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Pratik ve lezzetli yemekler için 10 püf noktası

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Pratik ve lezzetli yemekler için 10 püf noktası
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Mutfakta işinizi kolaylaştıracak öneriler...

1-Soğanların acılığını almak için doğradıktan sonra üzerine tuz serpin ve ovuşturarak soğanları öldürün. Yıkayarak tuzun gitmesini sağlayın veya soğanları doğradıktan sonra birkaç saat zeytinyağında bekletin.

Pratik ve lezzetli yemekler için 10 püf noktası

2-Domatesin kabuğunun çabuk soyulması için 1 dakika sıcak suda beklettikten sonra soğuk suya koyun.

 

Pratik ve lezzetli yemekler için 10 püf noktası
 

3-Maydanozların yapraklarını yıkayıp kurulayın daha sonra bir kavanoza doldurarak ağzını sıkıca kapatın ki daha uzun ömürlü olsun.

 

Pratik ve lezzetli yemekler için 10 püf noktası
 

4-Patatesi haşlarken dağılmaması için suyuna 1 kaşık sirke ilave edin.

 

Pratik ve lezzetli yemekler için 10 püf noktası
 

5-Yeşil renkli sebzelerin pişerken rengini koruması için tencerenin kapağını ara ara açın ve buharın dışarı çıkmasını sağlayın.

 

Pratik ve lezzetli yemekler için 10 püf noktası
 

6-Domates salçasının bozulmasını önlemek için salçanın üzerine sıvıyağ dökün.

 

Pratik ve lezzetli yemekler için 10 püf noktası
 

7-Patateslerin çıtır çıtır kızarmasını istiyorsanız yağa 2 - 3 damla limon sıkın.

 

Pratik ve lezzetli yemekler için 10 püf noktası
 

8-Soyulmuş patlıcanların kararmaması için 20 dakika tuzlu suda bekletin.

 

Pratik ve lezzetli yemekler için 10 püf noktası

9-Zeytinyağlıları pişirirken daha lezzetli olması için içine 1 - 2 adet küp şeker atın.

 

Pratik ve lezzetli yemekler için 10 püf noktası
 

10-Ispanak alırken, kökleri kısa olanları tercih edin.

 

Pratik ve lezzetli yemekler için 10 püf noktası
 

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