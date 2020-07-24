Pratik ve etkili buzdolabı temizliğinin püf noktaları

Marketten alıp doğrudan buzdolabına koyduğumuz besinler ve kapaklı kapta saklanmayan yemekler buzdolabının kirlenmesine ve kötü kokmasına neden olur. Bu yüzden düzenli olarak temizlenmeli. Peki kolay ve etkili bir buzdolabı temizliği nasıl olur? İşinize yarayacak önerileri sizin için derledik.

- Temizliğe başlamadan önce buzdolabınızın fişini mutlaka çekin.

- Daha sonra içindekileri sırayla çıkarıp dolabı boşaltın. Çıkardıklarınızın soğukluğunu korumaya dikkat edin. Bu yüzden güneş alan bir yere koymamakta fayda var.

- Bozulan ve tarihi geçen ürünleri ayırıp çöpe atın.

- Tamamen boşalttıktan sonra rafları çıkarın. Güzelce yıkadıktan sonra kurumaları için bir kenara alın.

- Bir kovaya su, yarım çay bardağı sirke ve 2 yemek kaşığı karbonat koyun. Bir süngeri bu karışımda ıslatıp buzdolabını temizleyin.

- Dondurucu kısmını da bu karışım ile aynı şekilde silin.

- Buzdolabının lastiklerini temizlemek için de bir diş fırçasına karbonat dökün ve güzelce fırçalayın. Daha sonra da ıslak temiz bir bezle güzelce silin.

- Dışını da süngerin yumuşak kısmına bulaşık deterjanı döküp silin. Daha sonra ıslak bir bezle temizleyip kurulayın.

- Raflar kuruyunca buzdolabına yerleştirin. Çıkardığınız yiyecekleri de kendi rafına yerleştirin.