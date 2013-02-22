Pratik meze tarifleri

Akşam yemeğinden sonra ya da hafta sonu için atıştırmalık olarak hazırlayabileceğiniz pratik tariflerine ne dersiniz? İşte birbirinden lezzetli ve pratik tarifler…

Biber kızartması

Malzemeler

6 adet çarliston biber

1/2 ActiFry kaşığı sıvıyağ

1/4 ActiFry kaşığı tuz

2 diş sarımsak

100 gr. süzme yoğurt

Pulbiber

Hazırlanışı

Sarımsağı soyup ezin. Pişirme haznesine sıvı yağı koyup ActiFry’ı çalıştırın. 2 dakika sonra biberleri ilave edip 4 dakika kızartın. Sarımsağı ve tuzu ilave edip 1-2 dakika daha kızartmaya devam edin. Biberleri pişirmeye başlamadan önce üzerlerini bıçakla delin.

BİBER KIZARTMASININ VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Zeytinyağlı barbunya

Malzemeler

400 gr. barbunya

1 adet havuç

1 adet patates

2 adet domates

1 adet soğan

1 yemek kaşığı salça

350 ml. su

1/2 adet limonun suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz ve karabiber

Hazırlanışı

Soğanı soyup küçük küpler halinde doğrayın. Barbunyayı ayıklayın. Havucu kazıyın. Patatesleri soyun. Her ikisini de küçük küpler halinde doğrayın. Nutricook tenceresine zeytinyağını koyun; ısınınca soğanları ekleyin ve pembeleşinceye kadar kavurun. Havuç ve patatesleri tencereye ekleyin. Salçayı ve rendelediğiniz domatesleri ilave edin ve biraz daha kavurmaya devam edin. Barbunya, limon suyu, su, tuz ve karabiberi katıp Nutricook'un kapağını kapatın. Akıllı kontrol saatini 15 dakikaya ayarlayın. 2. programı seçin. Buhar çıkışı gerçekleştiğinde ateşi kısın, böylece geri sayım başlamış olur. İşaret belirdiğinde ateşi kapatın ve program seçiciyi buhar konumuna getirin. Böylece düşük basınçta buharlı pişirme otomatik olarak başlar. Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra, NutriCook’un kapağını açın. Barbunyayı servis tabağına alın.

ZEYTİNYAĞLI BARBUNYANIN VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Humus

Malzemeler

300 gr. nohut

750 ml. su

30 gr. tahin

3 diş sarımsak

1 adet limonun suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz ve karabiber

Hazırlanışı

Nohut ve suyu Nutricook tenceresine koyun ve kapağını kapatın. Akıllı kontrol saatini 20 dakikaya ayarlayın. 2. programı seçin. Buhar çıkışı gerçekleştiğinde ateşi kısın, böylece geri sayım başlamış olur. İşaret belirdiğinde ateşi kapatın ve program seçiciyi buhar konumuna getirin. Böylece düşük basınçta buharlı pişirme otomatik olarak başlar. Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra, NutriCook’un kapağını açın. Nohutları süzün. Haşlama suyunu atmayın. Nohutlar, tahin, ezilmiş sarımsak, limon suyu, zeytinyağı, tuz, karabiber ve 50 ml. haşlama suyunu mutfak robotunda çekin. Nane yaprağı ile süsleyip servis yapabilirsiniz.

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Fava

Malzemeler

240 gr. kuru bakla (2-3 saat suda bekletilmiş)

2 adet soğan (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı şeker

1 adet limonun suyu

1 adet orta boy patates (küp doğranmış)

1 bardak su

1/2 demet dereotu (ince kıyılmış)

Hazırlanışı

Dereotu hariç, tüm malzemeyi ActiCook'a koyun. ActiCook'un kapağını kapatın. 1. programı seçin ve 25 dakikaya ayarlayın. Akıllı kontrol saatinin sinyali pişirmenin başladığını belirtir, bu sinyalle birlikte ısı kaynağını yaklaşık üçte birine kadar düşürün. Pişirmenin sonunda pozisyonunu seçin ve buhar çıkışı tamamlanınca ActiCook'un kapağını açın. Dereotunu ilave edip, el blender'i ile püre haline getirin. Uygun bir kaseye aktarın. Soğuduktan sonra kıyılmış dereotu ilavesiyle servis yapın.

FAVANIN VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Afiyet Olsun