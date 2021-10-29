Powerpuff Girls Karakterleri Ve İsimleri Nelerdir? Powerpuff Girls Karakterlerinin Özellikleri

Powerpuff girls, kötülüklere ve kötülere karşı mücadele eden üç küçük kızın hikayesini anlatmaktadır. Townswille kasabasında yaşayan Profesör Utonium bir karışım yaparken içerisine yanlışlıkla Chemical X maddesinin dökülmesine bağlı olarak üç süper kızın meydana gelmesine sebep olmuştur. Powerpuff girls ise özel yetenekleri olan kızlardır.

Powerpuff Girls Karakterleri ve İsimleri Nelerdir?

Powerpuff Girls karakterleri; ana karakterler, yan karakterler, kötüler ve diğer karakterler olarak kategorilere ayrılabilir.

Ana Karakterler: Blossom, Bubbles ve Buttercup olarak bilinmektedir.

Yan Karakterler: Profesör Utonium, Anlatıcı, Başkan, Bayan Bellum ve Bayan Keane olarak ifade edilebilir.

Kötü Karakterler: Mojo Jojo, Him, Yeşil Çete, Ameoba Boys, Fuzzy Lampkins, Rowdyruff Boys ve Prenses Morebucks olarak sayılabilir.

Powerpuff Girls Karakterlerinin Özellikleri

Powerpuff Girls karakterlerinin birbirinden oldukça farklı özelliklere sahip olduklarını söylemek mümkündür. Çizgi dizide yer alan karakterlerin özelliklerini kategorilerine göre incelemek mümkündür.

Blossom: Powerpuff Girls'ün başında bulunan isim olarak ifade edilebilir. Kızıl saçlı ve pembe gözlü olan Powerpuff Girls karakteri olarak bilinmektedir. Takımın beyni olarak bilinmekte olan isimdir. Karşılaşın durumlarda kötülerle savaşmak için sistemi kuran kişi olarak da ifade edilebilir. Blossom tarafından kullanılabilen özel güç buz üfleyebilmesidir.

Bubbles: Powerpuff Girls kızlarından sarı saçlı ve mavi gözlü olan karakter olarak bilinmektedir. Karanlıktan korkan ve oyuncakları çok seven küçük bir kız olarak tanınmaktadır. Sevimli ve tatlı bir karakter olan Bubbles aynı zamanda şiddeti de sevmeyen bir özellikte bulunmaktadır. Bubbles tarafından kullanılabilen özel güç güçlü bir frekansta yüksek ve tiz bir ses çıkarabilmesidir. Aynı zamanda Bubbles tüm hayvanlarla konuşabilir, tüm dilleri de bilmektedir. Kötülerle savaşırken vücudundan elektrik çıkarabilmesi de Bubbles karakterinin özellikleri arasında yer almaktadır.

Buttercup: Powerpuff Girls kızlarından üçüncüsü olarak bilinmektedir. Siyah saçlı ve yeşil gözlü olan karakter olarak ifade edilebilir. Diğer powerpuff girls kızlarına göre daha erkeksi ve savaşmayı seven bir özellikte olduğunu söylemek mümkündür. Asabi ve kıskanç bir karakter olarak bilinmektedir.

Profesör Utonium: Powerpuff Girls kızlarının yanlışlıkla da olsa meydana gelmesini sağlayan kişi olarak ifade edilebilir. Kızların ebeveyni olarak da bilinmektedir. Bilim adamıdır ve sürekli olarak bir şeyler geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürür.

Anlatıcı: Dizinin başlangıcında ve sonunda olaylar hakkında bilgi veren dış ses olarak ifade edilebilir.

Başkan: Townswille kasabasının başkanıdır. Kasabada bir sorun oluştuğu zaman Powerpuff Girls ile iletişime geçer. En büyük yardımcıları Powerpuff Girls olarak ifade edilebilir.

Bayan Bellum: Başkanın sekreteridir.

Bayan Keane: Çocukların öğretmenidir.

Mojo Jojo: Dizide ki baş kötü karakterdir. Kötü olduğu kadar da zeki olması ile bilinir. Tüm amacı dünyayı ele geçirmek olarak bilinmektedir.

Him: Dünyadaki kötülüklerin başındaki kişidir.

Yeşil Çete: Dizide yer alan eğitimsiz ve cahil bir topluluktan oluşmaktadır. Sürekli olarak Powerpuff Girls karakterlerinin başına sorun çıkarmaktadır. Çete de beş üye bulunmaktadır. Her üyenin ise kendisine özgü yetenekleri bulunmaktadır.

Ameoba Boys: Şehirde yer alan en saf suçlular olarak bilinmektedir.

Fuzzy Lampkins: Yarı insan, yarı ayı ve yarı maymun benzeri kötü bir karakter olarak ifade edilebilir.

Rowdyruff Boys: Erkek ve kötü bir tür olarak ifade edilebilir.