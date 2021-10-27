Postpartum (doğum sonrası depresyon) nedir, neden olur ve kimlerde görülür? İşte Postpartum belirtileri

Çoğu yeni anne, doğumdan sonra, genellikle ruh hali değişimleri, ağlama nöbetleri, kaygı ve uyku güçlüğü belirtileri olan doğum sonrası depresyon yaşar. Tıptaki adı postpartum olan doğum sonrası depresyon genellikle doğumdan sonraki ilk iki ila üç gün içinde başlar ve iki haftaya kadar sürebilir. Peki, postpartum (doğum sonrası depresyon) nedir, neden olur ve kimlerde görülür?

Postpartum (doğum sonrası depresyon) nedir, kimlerde görülür?

Bazı yeni anneler, doğum sonrası depresyon olarak bilinen daha şiddetli, uzun süreli bir depresyon biçimi yaşarlar. Nadiren doğum sonrası postpartum adı verilen aşırı bir duygu durum bozukluğu da doğumdan sonra gelişebilir.

Doğum sonrası depresyonu bir karakter kusuru ya da zayıflık değildir. Bazen sadece doğum yapmanın bir komplikasyonudur. Doğum sonrası depresyonunuz varsa, hızlı tedavi belirtilerinizi yönetmenize ve bebeğinizle bağ kurmanıza yardımcı olabilir.

Postpartum (doğum sonrası depresyon) neden olur?

Doğum sonrası depresyonun tek bir nedeni yoktur, ancak fiziksel ve duygusal sorunlar rol oynayabilir.

Fiziksel değişiklikler. Doğumdan sonra vücudunuzdaki hormonlarda (östrojen ve progesteron) dramatik bir düşüş doğum sonrası depresyona katkıda bulunabilir. Tiroid beziniz tarafından üretilen diğer hormonlar da keskin bir şekilde düşebilir - bu da sizi yorgun, halsiz ve depresif hissetmenize neden olabilir.

Duygusal sorunlar. Uykusuz kaldığınızda ve bunaldığınızda, küçük problemlerle bile başa çıkmakta zorlanabilirsiniz. Yeni doğmuş bir bebeğe bakma yeteneğiniz konusunda endişeli olabilirsiniz. Daha az çekici hissedebilir, kimlik duygunuzla mücadele edebilir veya hayatınızın kontrolünü kaybettiğinizi hissedebilirsiniz. Bu sorunlardan herhangi biri doğum sonrası depresyona katkıda bulunabilir.

Postpartum (doğum sonrası depresyon) belirtileri nelerdir?

Doğum sonrası depresyonu ilk başta bebek hüznüyle karıştırılabilir. Ancak belirtiler ve semptomlar daha yoğundur ve daha uzun sürer. Sonunda bebeğinize bakma ve diğer günlük işlerin üstesinden gelme yeteneğinizi etkileyebilir. Semptomlar genellikle doğumdan sonraki ilk birkaç hafta içinde gelişir, ancak hamilelik sırasında, sonrasında ya da doğumdan bir yıl sonra başlayabilir.

Doğum sonrası depresyon belirtileri ve semptomları şunları içerebilir: