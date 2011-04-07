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Post-it Cep Notluk...

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Post-it Cep Notluk...

Rengarenk Post-itlerle hayatınızı renklendirin.

Ofis ürünleri markası Post-it rengarenk yeni cep notluğu raflarda yerini aldı. Boyutları ve kalemi ile Post-it, çalışma alanlarınızı renklendirerek hayatınıza kolaylık sağlıyor.

Çantamızda her zaman bulundurduğumuz notluklar ve defterler, Post-it®’in yeni ürünü Cep Notluk ile artık daha renkli ve yanında bulunan kalemi ile daha da pratik. Farklı renk alternatifleri ile herkesin zevkine uygun Post-it® Cep Notluk, ofiste ve evde de yanı başınızdaki eğlenceli çalışma arkadaşınız olacak.

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