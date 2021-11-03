Porya bilyası nedir, ne işe yarar ve bozulursa ne olur? Porya bilyası arızası, değişimi ve ömrü hakkında bilgiler

Otomobil kullanan ya da kullanmayan bireyler otomobil tekerleğinin aracın yer ile temasını sağlayan en önemli parça olduğunu bilmektedir. İşte otomobil tekerleği de çeşitli ürünlerden meydana gelmektedir. Porya bilyası da bu ürünlerden sadece bir tanesidir. Bireyler de otomobil tekerleğinin yapısını bildiği için çeşitli arızalarda porya bilyası kavramıyla sıklıkla karşılaşmaktadır.

Porya Bilyası Nedir?

Otomobilin tekerleğinin dönme hareketini akis denilen yerden tekerleğin kendisine aktaran parçaya porya bilyası denmektedir. Aynı zamanda fren diskleri de porya bilyası parçasına bağlıdır. Bilya denilen ürün de porya denilen bu parçanın içinde bulunmakta ve tekerleğin dönme işlemini gerçekleştirmektedir. Porya bilyası ismi de buradan gelmektedir.

Porya Bilyası Ne İşe Yarar?

Porya bilyası tekerleğin orta kısmında yer alarak tekerleğin sürtünmesini azaltma işine yaramaktadır. Doğal olarak otomobil tekerlek sistemi de porya bilyası üzerinde konforla ilerlemektedir. Aynı zamanda porya bilyası otomobil tekerleğinin dönmesini de sağlamaktadır. Buradan da anlayacağımız gibi porya bilyasının sürtünmeyi azaltması ve dönmeyi sağlaması gibi çeşitli görevleri bulunmaktadır.

Porya Bilyası Bozulursa Ne Olur?

Porya bilyası bozulursa otomobile zarar verir. Örneğin otomobilin hareketi halinde porya bilyası koparsa ön takımdaki parçalar zarar görmektedir. Fren sisteminin de porya bilyasına bağlı olduğunu söyledik. Dolayısıyla porya bilyası bozulduğunda otomobilde yüksek ısı meydana gelecektir. Bunun sonucunda fren sisteminde de problemler oluşacaktır. Porya bilyasının bozulduğuna dair en önemli belirti ise zarardan dolayı meydana gelen aracın gitmesi esnasında oluşan uğultulu seslerdir.

Porya Bilyası Arızası Hakkında Bilgiler

Porya bilyası arızaları arasında bilyanın çıkması, bozulması, kopması ve nadirde olsa arıza olarak sayılan bilyanın çatlaması gelmektedir.

Porya bilyası bu arızalardan biriyle karşılaştığında tekerleklerden uğultulu ve rahatsız edici bir ses gelmektedir.

Otomobildeki tekerleğin dönüş hızı artıp yavaşlarsa azalan ve artan bir ses meydana gelir. Bu ses de porya bilyasının yukarıdaki arızalardan biriyle karşılaştığını göstermektedir.

Porya Bilyasının Değişimi Hakkında Bilgiler

Porya bilyasının arızası sonucunda bireyler ne yapacaklarını bilmemektedir. Porya bilyası arıza olmadan da belirli bir kullanım sonrasında değiştirilebilmektedir. Elbette ki ülkemizin insanları porya parçasını değiştirmek için bilyanın arıza çıkartmasını beklemektedir.

Böyle bir arıza durumunda porya bilyasının tamiri söz konusu değildir. Mutlaka porya parçası değiştirilmelidir. Otomobil servisleri arızayı gidermek adına bu parçayı komple değiştirmektedir.

Bu değişim için araç düz bir zemine alınır. Arka tekerleklerin kaymasının engellenmesi için takoz maddesinden faydalanılır. Ön porya ya da arka porya değişiminin olması için tekerleğin bijonları yavaş bir şekilde gevşetilir. Kriko ile araç kaldırılır ve tekerleğin bijonları tamamen sökülür. Değişim öncesinde taşıyıcı sökülür. Bunun için aks başı sökülür. Tor başı, alt rotil, amortisöt ve fren başı da sökülür.

Bu parçalar söküldükten sonra porya parçası yerinden çıkartılır. Otomobil ile uyumlu yeni porya bilyası takılır. Burada bir pres sistemi uygulanır ve araç eski durumuna getirir. Böylece porya bilyası değişimi tamamlanır.

Porya Bilyasının Ömrü Hakkında Bilgiler

Porya bilyasının ömrü kullanıma göre değişmektedir. Aynı zamanda porya bilyasının ömrü yapılan kilometre olarak belirtilmektedir. Bir de porya bilyası arızaları daha çok yük taşıyan otomobillerde görülmektedir. Dolayısıyla yük taşıyan otomobillerde porya bilyasının ömrü daha kısadır.

Ortalama olarak kullanıma göre değişen porya bilyasının ömrü 100 bin kilometreyi bulabilmektedir.