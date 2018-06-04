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Portakallı Çikolatalı Kek | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde portakallı çikolatalı kek var!
Malzemeler:
- ½ su bardağı şeker
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı süt
- 150 ml sıvı yağ
- 1 adet portakal suyu
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
- 100 gram kakao
- 300 gram un
- 2 adet portakal kabuğu
Yapılışı:
- Şeker ve yumurtaları 6 dakika boyunca Arçelik Eternity Mikser'de karıştırın.
- Karışımınızın içerisine süt, yağ ve portakal suyunu ekleyerek 1 dakika boyunca karıştırın.
- Vanilya, kabartma tozu, kakao, un ve portakal kabuklarını da yaptığınız karışımın içerisine ekleyerek 1 dakika karıştırın.
- 200 gram çikolatayı da karışımınızın içerisine ekleyin.
- Ardından kek hamurunuzu yağladığınız kek kalıbına dökün.
- Kekinizi 180 derece Arçelik Ankastre Fının'da 50 dakika boyunca pişirin.
- Ardından portakal kabukları rendeleriyle servis edebilirsiniz.
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