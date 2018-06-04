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Portakallı Çikolatalı Kek | Mucize Lezzetler

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Portakallı Çikolatalı Kek | Mucize Lezzetler
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Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde portakallı çikolatalı kek var!

Malzemeler:

  •  ½ su bardağı şeker
  •  3 adet yumurta
  •  1 su bardağı süt
  •  150 ml sıvı yağ
  •  1 adet portakal suyu
  •  1 paket vanilya
  •  1 paket kabartma tozu
  •  100 gram kakao
  •  300 gram un
  •  2 adet portakal kabuğu

Yapılışı:

  •  Şeker ve yumurtaları 6 dakika boyunca Arçelik Eternity Mikser'de karıştırın.
  •  Karışımınızın içerisine süt, yağ ve portakal suyunu ekleyerek 1 dakika boyunca karıştırın.
  •  Vanilya, kabartma tozu, kakao, un ve portakal kabuklarını da yaptığınız karışımın içerisine ekleyerek 1 dakika karıştırın.
  •  200 gram çikolatayı da karışımınızın içerisine ekleyin.
  •  Ardından kek hamurunuzu yağladığınız kek kalıbına dökün.
  •  Kekinizi 180 derece Arçelik Ankastre Fının'da 50 dakika boyunca pişirin.
  •  Ardından portakal kabukları rendeleriyle servis edebilirsiniz.
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