Banyo, dekorasyonu ve temizliğiyle en çok dikkat ettiğimiz alanlardan biri. Ürünlerin akıllıca depolanması, malzemelerin işlevsel ve pratik olması gibi nedenlerden banyo yenilemek, dekore etmek kafa karıştırıcı olabilir. Kafa karışıklığını ortadan kaldırmak için önce belirli bir tarz/tema seçmelisiniz. Sonrasında renklere, duş sistemlerine, tuvalete ve aksesuarlara kolayca karar verebilirsiniz.

İşte popüler banyo dekorasyon temaları:

Modern Banyolar

Modern banyo modelleri genel olarak geometrik şekilleri, doğal renkleri ve düz çizgileri içerir. Modern temasını kullanabilmeniz için güncel trendleri yakalamanız gerekir. Değişen trendlere ayak uydurmak için büyük eşyaları sade seçmeli, küçük, dekoratif eşyaları dönemin modasına uygun seçmelisiniz. Bu sayede her dönem modern bir banyoya sahip olabilirsiniz.

Minimal Banyolar

Popülerleşen minimalist yaşam tarzını banyolara taşımaya ne dersiniz? Minimal bir banyo istiyorsanız ‘az, daha çoktur.’ fikrini benimsemelisiniz. Burada konu, banyo küçük olduğu için az eşya kullanmak değil, az eşya ile ortama katılan ferahlık ve şıklıktır. Göz yorucu ve işlevsiz malzemeleri ortadan kaldırarak ferah ve sade bir hava yakalamalısınız. İşlevselliği ön plana çıkaran beyaz, gri, siyah gibi nötr renkleri kullanarak nesnelere dikkat çekebilirsiniz.

Eklektik Banyolar

Yunanca ‘eklektos’ (seçilmiş) kelimesinden gelen eklektik, tek başına anlam ifade eden unsurların birden fazlasını toparlayarak meydana getirilen yeni sistem veya sistemler anlamında kullanılıyor. Eklektik banyo temasını seçerek farklı akım ve stilleri bir arada kullanabilir, özgün bir banyo yaratabilirsiniz. Renk, biçim ve desenlerin nasıl olacağı, hayal gücünüze bağlı. Tarz sahibi uyumsuzlukları yakalarken denge ve uyum aramamalısınız.

Country/Kırsal Banyolar

Nostaljik detayları ve kır evlerinin nüanslarını taşıyan country banyolarla kendinizi bir zaman tünelinde hissedebilirsiniz. Country temasında çiçek desenleri, yumuşak kenarlı biçimler, taze çiçekler kullanarak sade, kolay kullanılabilir bir banyo oluşturmalısınız. Yumuşak ve pastel renklerde duvarlar ya da çiçek desenli duvar kağıtları, desenli karolar, klasik tarzda bir küvet, pirinç armatürler ile country/kırsal banyo temasını yakalayabilirsiniz.

Rustik Banyolar

Doğadan esinlenen rustik temalı banyoların olmazsa olmazı ahşaptır. Ahşap seviyorsanız kesinlikle fazla ahşap içeren rustik banyo temasını tercih etmelisiniz. Rustik banyoya modern bir dokunuş için yine doğadan esinlenerek duvarlarda taş, mobilyalarda ahşap kullanarak şık bir hava yaratabilirsiniz. Kahverenginin hakim olduğu banyolarda kontrast yaratmak için bej ve beyaz renklerini de kullanabilirsiniz.

Hayalinizdeki banyo temasını seçip, uygun dekoratif nesnelerle tamamladıktan sonra düzenli olarak banyo temizliği yapmalısınız. Unutmayın, doğru yöntemlerle temizlenen banyo, pırıltılı musluklar, temiz fayans ve taşlar seçtiğiniz temayı daha iyi gösterecektir.

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Popüler banyo dekorasyon temaları | Banyo dekorasyonu | TemizSözlük (temizsozluk.com.tr)







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