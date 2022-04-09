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Nasıl Yapılır?
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 09.04.2022 - 17:56 | Son Güncelleme:

Ponpon nasıl yapılır? Evde kolay bir şekilde ponpon yapımı

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Ponpon nasıl yapılır? Evde kolay bir şekilde ponpon yapımı

Ponpon, bere, hırka ve atkı gibi örgü modellerine renk katan şirin bir detay. Ponponlar ile örgü işlerinde güzel bir görünüm elde etmek mümkün. Peki ponpon nasıl yapılır? Evde kolay bir şekilde ponpon yapımı

Ponponlar, tığ veya şiş olmadan kolayca yapılabiliyor. Evinizde istediğiniz renklerde ve boyutlarda ponponlar hazırlabilirsiniz. Üstelik birkaç basit malzeme ile... İşte evde kolay bir şekilde ponpon yapımı...

MALZEMELER:

- İplik
- Makas
- Karton

Ponpon nasıl yapılır?

İlk olarak kartonu kare veya daire şeklinde kesin.

Hazırladığınız kartonun etrafına ipi dolayın.

Dilediğiniz boyuta gelene kadar sarın.

Daha sonra aynı renkte başka bir iple bağlayın ve aradan kartonu çıkarın.

Ortasını iyice sıkılaştırın ve ardından iplerin kenarlarını dikkatlice kesin.

Ponponunuz hazır!

 

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