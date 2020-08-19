Polip nedir, neden olur?

Büyüklükleri genellikle 1-2 cm kadar olmakla birlikte, kimi zaman 10 cm büyüklüğe kadar erişebilen, kanserleşme oranı oldukça az olan ve çoğu zaman ciddi sağlık sorunlarına neden olmayan rahim polipleri rahmin iç duvarına rahim boşluğuna uzanan büyümelerdir. Uterusun (endometriyum) astarındaki hücrelerin aşırı büyümesi, aynı zamanda endometriyal polipler olarak da bilinen rahim poliplerinin oluşumuna yol açar. Bu polipler genellikle kansersizdir (iyi huylu), ancak bazıları kanserli olabilir veya sonunda kansere dönüşebilir (prekanseröz polipler).

Rahim poliplerinin belirtileri ve semptomları şunlardır:

- Düzensiz adet kanaması

- Adet dönemleri arasında kanama

- Aşırı derecede ağır adet dönemleri

- Menopoz sonrası vajinal kanama

- Kısırlık ve Ağrılı cinsel ilişki

Polip çeşitleri

Polipler oluştukları bölgelere göre isimlendirilir ve farklı çeşitlere ayrılır. En yaygın görülen polip türleri şunlardır:

Endometrial polip: Rahimde polip oluşumu özellikle menopoz sonrası dönemde oldukça yaygın görülen bir durumdur. Endometrial polip olarak da adlandırılan ve rahim veya rahim ağzından köken alan polipler genellikle kanama sorunu ile kendini belli eder.

Rahimde polip oluşumu özellikle menopoz sonrası dönemde oldukça yaygın görülen bir durumdur. Endometrial polip olarak da adlandırılan ve rahim veya rahim ağzından köken alan polipler genellikle kanama sorunu ile kendini belli eder. Safra kesesi polipleri: Safra kesesinde polip oluşumu sıklıkla safra taşları ve safra çamuru gibi diğer hastalıklarla karıştırılır. Polipin boyutunun büyük olması ve safra tıkanıklığına yol açması durumunda safra kesesinin alınması gerekebilir.

Safra kesesinde polip oluşumu sıklıkla safra taşları ve safra çamuru gibi diğer hastalıklarla karıştırılır. Polipin boyutunun büyük olması ve safra tıkanıklığına yol açması durumunda safra kesesinin alınması gerekebilir. Ses telleri polipleri: Sesinde çatallanma, kalınlık gibi problemler olan bireylerin bir kısmında ses tellerinde polip ve nodül oluşumu söz konusudur. İlaçlar ve cerrahi girişimler yardımıyla tedavi edilebilir.

Sesinde çatallanma, kalınlık gibi problemler olan bireylerin bir kısmında ses tellerinde polip ve nodül oluşumu söz konusudur. İlaçlar ve cerrahi girişimler yardımıyla tedavi edilebilir. Bağırsak polipleri: Özellikle kalın bağırsakta polip oluşumu tekrarlayan ishal, dışkı görünümünde değişiklikler ve dışkıda kan görülmesi gibi olumsuzluklara yol açabilir. Şiddetli belirtilere neden olması durumunda bu poliplerin cerrahi girişimler yardımıyla alınması gerekir.

Peki, bu polipler ile yaşanır mı? Çıkarılması veya alınması şart mıdır?

Endometrial polipler çıkartılmazsa düzensiz ve yoğun kanamalar ve ara kanamaları devam eder, buna bağlı kansızlık olabilir. Hastanın cinsel hayatı ve sosyal hayatı bozulur ve kansızlık gelişirse de sürekli halsizlik ve yorgunluk olur. Endometrial poliplerin kanserleşme olasılığı az da olsa vardır ve çıkarılmayan poliplerde kanserleşme özellikle menapoz sonrası kadınlarda olur ama aşırı obez ve polikistik over sendromu olan kadınlarda menopoz öncesi dönemde de görülebilir.

Nasıl tedavi edilir?

Polip şüphesi olan bir durumda öncelikle tanının doğrulanması ve rahim kanseri veya rahim ağzı kanseri öncüsü lezyon olasılığının bertaraf edilmesine yönelik olarak rahim iç tabakası örneklemesi yapılır. Bu işlem genellikle polipin bulunduğu yerden koparak parçalanmasıyla ve böylece lezyonun ortadan kaybolmasıyla sonuçlanır. Tam şifanın sağlandığı böyle bir durumda ek bir tedavi gerekmez.

Bazı durumlarda histeroskopi yöntemiyle polip bulunduğu yerden çıkarılarak tedavisi sağlanmış olur. Bu işlemin avantajı rahim iç tabakasında yapılan "körlemesine" tedavi yerine polibin görülerek Bulundukları bölgeye uygun görüntüleme tekniği eşliğinde, gerekli cerrahi ekipman yardımıyla cerrahi yöntemle çıkarılmasıdır. Yaklaşık 20-30 dakika süren kısa bir operasyondur. Genellikle hastanede kalmayı gerektirmez ve hastalar aynı gün içerisinde taburcu olup ertesi gün işlerine ve günlük yaşamlarına dönebilir.

Ayrıca tüp bebek tedavilerinde genel muayene ile işe başlanmalıdır ki polip olması halinde gerekli müdahale yapılmalıdır. Çünkü rahimde var olan polip yada miyomlar gebe kalmaya ve bebeğin tutunmasına, sağlıklı bir gebeliğe engel olması nedeni ile mutlaka tedavi edilmelidir.