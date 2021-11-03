Polen filtresi nedir, ne işe yarar ve ne zaman değişir? Polen filtresi tıkanırsa ne olur ve nasıl temizlenir

Klimalı araçların hemen hepsinde polen filtresi bulunmaktadır. Bu doğrultuda arındırma görevi üstlenen polen filtresi, klima ile beraber devamlı olarak çalışır. Tabii yüksek bir performans üzerinden çalışabilmesi için mutlaka temizlenmesi, periyodik bakımı ya da değişimi yapılması gerekmektedir.

Polen Filtresi Nedir?

Klima sistemine sahip olan araçlarda, dışarıdan gelen havanın iç kısmı ulaşmadan önce arınmasını sağlayan yapı polen filtresi olarak bilinmektedir. Böylece daha temiz bir şekilde dışarıdan gelen hava ile beraber, sağlıklı biçimde seyahat etme imkanı elde edilebilmektedir. Sağladığı ve sunmuş olduğu görevi üzerinden yaptığı sirkülasyon ile beraber, bunu seyahat boyunca gerçekleştirmektedir.

Polen Filtresi Ne İşe Yarar?

En çok merak edilen konular içerisinde araçlarda yer alan polen filtresinin tam olarak ne işe yaradığı geliyor. Genel olarak dışarıdan gelen havanın süzgeçten geçmesi ile beraber temiz bir şekilde içeri aktarılmasını sağlamaktır. Böylece içeride olan hava toz ve topraktan arındırılır.

Özellikleri farklı durumlar üzerinden alerjisi olan kişiler için, polen filtresi araçlarda büyük bir öneme sahiptir. O yüzden mutlaka düzenli olarak periyodik bir şekilde bakımını ve temizliğinin yapılması gerekmektedir. Böylece klima üzerinden polen filtresi gerekli görevini gerçekleştirir ve dışarıdan gelebilecek herhangi bir zararlı unsurun filtreye takılmasını sağlar.

Polen Filtresi Ne Zaman Değişir?

Aracın çalışma koşullarına bağlı olarak polen filtresinin değişimi değişkenlik gösterebilmektedir. Bu bağlamda yıl bazında bakıldığı vakit genel olarak iki veya üç yılda bir değişmesi gerekir. Kilometre üzerinden ele alındığında ise ortalama 50.000 kilometreye ulaşıldığını zaman mutlaka polen filtresinin temizlenmesi önemlidir. Tabii söz konusu tozlu alanlarda araç kullanmak olduğu vakit, bu süreden çok daha erken bir zamanda polen filtresinin değişmesi gerekir. Kokuları hapseden polen filtresi kombinasyonu üzerinden ele alındığı zaman, her yıl ya da 25 bin kilometrede bir değişim yapılması oldukça önemlidir. Böylece sağlıklı bir şekilde farklı hava koşullarına bağlı olarak, klimalı araçlarda seyahat etme imkanı elde edilebilir.

Polen Filtresi Tıkanırsa Ne Olur?

Polen filtresinin belirli aralıklarla tıkanması doğaldır. Zira klima üzerinden devamlı olarak çalışması ile beraber, dışarıdaki birçok toz ve toprak gibi farklı unsurları absorbe eder. Böyle durumlarda ise klima istenilen şekilde performans vermez. Özellikle filtreleme noktasında birçok farklı yabancı maddenin içeri girmesine neden olabilir. Ayrıca aracının içerisindeki havanın değişmesi istediği vakit, klima doğru düzgün şekilde çalışmadığından dolayı sirkülasyon gerçekleşmez. Bu şekilde doğru düzgün çalışmadı zaman insan sağlığını tehdit edici bir durum ortaya çıkabilmektedir. Özellikle hava koşullarının kötü olduğu noktalarda polen filtresi büyük bir öneme sahiptir.

Polen Filtresi Nasıl Temizlenir?

Polen filtresinin temizlenmesi için öncelikle çıkarılması ve gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda polen filtresinin yeri arabadan arabaya değişkenlik gösterir. Ancak genel olarak panel ya da torpidonun alt kısmında bulunur. Bu bölgeden dikkatli bir şekilde polen filtresini çıkarmak mümkündür. Daha sonra değişim için yeni filtre ele alınmalıdır. Bu işlemi gerçekleştirirken ise hava akış yönünün doğru bir noktada olmasına dikkat edilmelidir. Bu doğrultuda her 10 bin kilometrede bir değişim gerçekleştirmek yararlıdır. Böylece klimadan sağlıklı bir biçimde faydalanmak ve yakıt tasarrufu elde etmek de mümkün.