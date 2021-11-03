Pnömatik piston nedir, ne işe yarar ve nasıl çalışır? Pnömatik piston nerelerde kullanılır ve seçimi nasıl yapılır

Pnömatik pistonlar doğrusal ya da açısal hareketlerin elde edilebilmesinde kullanılmaktadır. Pnömatik yapılı enerjiyi mekanik yapılı enerjiye dönüştürmektedir. Hidrolik silindirler ile kıyaslandığı zaman çok sayıda çeşide sahip olmaktadır. Standart ve standart olmayan nitelikte çok çeşitli silindir türü bulunmaktadır. Genel uygulamalar kapsamında üretilen silindirler esasen 10 bar’lık olan çalışma basınç düzeylerine kadar dayanabilmektedir.

Pnömatik Piston Nedir?

Pnömatik piston, basınçlı hava enerjisinin kontrol edilmesini sağlayıp doğrusal itme ya da çekme hareketine dönüştürebilmeye yarayan elemanlar olarak ifade edilmektedir. Pnömatik olan enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürebilen bu silindirler, ön veya arka kapak, piston kolu, silindir borusu ve sızdırmazlık ve benzeri gibi parçaların birleşiminden meydana gelmektedir.

Pnömatik pistonların çalışabilmesi için gereken iki unsur; pistonu ileri veya geriye hareket etmesini sağlamakta olan kuvvet ile birlikte hava tahliyesi olmaktadır. Özellikle son dönemler içerisinde pnömatik hareket ve kontrol mekanizmalarının kullanımının oldukça yaygın bir hale geldiği görülmektedir. Pnömatik piston elektrikli ya da hidrolik sistemlere göre çok daha düşük basınçta çalışabilmektedir. Bunun neticesinde çok daha fazla tasarruf sağlayarak fiyatları düşürmektedir. Bununla birlikte kullanışlı ve zor olmayan bu sistemler öbür hareket elemanlarıyla birleşime imkan sağlarken aynı zamanda modern kontrol sistemleriyle de entegre olabilmektedir.

Pnömatik Piston Nerelerde Kullanılır?

Pnömatik piston, genel olarak endüstriyel üretim içerisinde sıkıştırma, baskı uygulayabilme, kaldırma veya lineer hareketi gerektiren alanlarda sık sık kullanılmaktadır. Pres uygulamalarından başlayarak ilaç piyasasına, demir-çelik üretiminden diğer tıbbi nitelikteki bilimlere kadar pek çok alanda pnömatik piston sistemleri önemli rol oynamaktadır.

Pnömatik Piston Ne İşe Yarar?

Pnömatik piston, basınçlı olan hava enerjisinin kontrolünü gerçekleştirerek doğrusal itme ya da çekme hareketine dönüştürmeyi sağlayan elemanlardır. Pnömatik olan enerjiyi mekanik yapılı enerjiye dönüştüren bu pistonlar, ön ile arka kapak, piston kolu, silindir borusu ve sızdırmazlık gibi pek çok parçanın birleşiminden oluşmaktadır.

Pnömatik Piston Nasıl Çalışır?

Pnömatik pistonlarda, sıkıştırılmış olan hava, silindir kovanına basılmaktadır. Basınçlı olan havanın büyük ölçüde etkili olabildiği özel tekerlek "piston" ismini almaktadır ve kuvvet yaratmaktadır. Yaratılan bu kuvvet, pis­tonu silindir kovam içerisinde hareket ettirmektedir. Pistona bağlı bulunan piston çubuğu si­lindir bir kovanın içerisinden geçmektedir. Pistonun silindir içerisinde hareket ettiği durumunda piston çubuğu silindir olan ucundan dışarı çıkmaktadır. Sıkıştırılmış olan havanın girişi kesildiğinde yay, mevcut pistonu silindirde geri çekmektedir.

Pnömatik Piston Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Bir pnömatik silindirin seçilmesi durumunda iki temel unsur dikkate alınmalıdır. İlk olarak fiili işletim performansı veya parametreleri, ikinci olarak da işletme ortamının dikkate aşınması gerekmektedir. Her iki unsurun da etkili bir biçimde dikkate alınması belli bir uygulama için en uygun seçimin gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Önce firma performansı gereksinimleri göz önüne alınarak tasarım mühendisinin mevcut olan hava basıncı arzu edilmiş olan ve silindir gücü ve hız dahil birkaç temel uygulama bilgilerini toplayabilmesi gerekecektir.

Dikkate alınması gerekli olan ek unsurlar arasında azami teorik kuvvet yer almaktadır. Pistonun çubuğu üstündeki sürtünme veya potansiyel yanal yükler gibi ve aynı zamanda piston seyrinin sonunda yer alan frenlemenin etkileri gibi faktörleri dikkate almak için bahsedilen değer gerekli olan temel kuvvetten %50 ya da 100 daha yüksek olmalıdır.