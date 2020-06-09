PLCR nedir? PLCR değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

PLCR, rutin olarak kabul edilen sağlık taraması olarak adlandırılabilir. Kan örnekleriyle ölçülebilen değerlere sahip olan PLCR, kişinin yaşına ve cinsiyetine göre farklı aralıklarda olabilir. Adet kanının fazla olması, kan pıhtısı artışı durumlarında PLCR testi yapılabilir.

PLCR Nedir?

PLCR büyük trombosit hücre oranı olarak kabul edilir. Sağlığın ne kadar iyi olduğuna dair çeşitli yanıtlar verebilir. Bazı hastalıklarının tanılarının konulması için PLCR testi gerekli olduğundan, sıklıkla başvurulabilen test yöntemidir.

PLCR değerleri birçok kişide normal olarak görülürken, bazı insanlarda düşük veya yüksek olabiliyor. Bu tür durumlarda ilgili doktorların bu değerlere karşı değerlendirme yapması gereklilik taşıyacaktır.

PLCR değeri kaç olmalıdır?

PLCR değerleri, kan alınarak ölçülebilen test türüdür. Normal olarak kabul edilen değerler, kişinin yaşı veya cinsiyetine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle standart olarak tüm insanlara şu değerlerde olması gerekir, denilmesi imkan dahilinde değildir.

Optik sistemlere göre PLCR değerleri %44-56 aralığında olmalıdır. Diğer bir anlamıyla değerleri 150 binden az ve 400 binden fazla olmamalıdır. Ciltte yaşanan morluklar, burun kanaması, iç kanama, kanın pıhtılaşması durumu ve adet kanamalarının artması PLCR değerlerinin ölçülmesini gerektirebilir.

PLCR düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri

PLCR düşüklüğü nedenleri

PLCR değerlerinin düşük olarak çıkması, hayati risklerin var olduğu anlamına gelebilir. Bununla ilgili değerlendirmeler uzmanlar tarafından yapılmalıdır. PLCR değerlerinin düşük olmasının belirli nedenleri olabilir.

Alkol tüketiminin fazla olması PLCR düşüklüğüne doğrudan neden olur.

Beslenmede B12'ye yer verilmemesi de PLCR düşüklüğünün başlıca nedenleri arasında sayılabilir.

Vücutta meydana gelen bazı hastalıkları PLCR düşüklüğü nedenlerinden birisidir denilebilir.

Kan hacminin hamilelik döneminde düşmesi, PLCR düşüşünün bir nedenidir.

PLCR yüksekliği nedenleri

PLCR değerlerinin normalin üstüne çıkması ve yüksek olarak kabul edilmesi trombositoz hastalığı olarak biliniyor. Bu durumun çeşitli nedenleri olabilir.

Vücutta bulunan kan hücrelerinin normal zamandan daha erken bir biçimde yıkıma uğramaları PLCR yüksekliğinin nedenleri arasında bulunur.

PLCR değerinin yüksek çıkmasının nedenlerinden birisi demir eksikliğidir. Demir yönünden zengin yiyeceklere yer verilmesi bu açından önemlidir.

Bazı cerrahi müdahaleler, dalak aldırma ameliyatı PLCR yükselişinin nedenleri içerisinde bulunur.

Vücudun alerjik tepkileri olması, PLCR değerleri yüksekliği nedenleri arasında bulunur.

Değerlerin yükselmesiyle, organlar önemli hasar görebilir, kişi felç durumlarıyla karşılaşabiliyor. Bundan dolayı dikkat edilmesi oldukça önemlidir.

PLCR yüksekliği ve düşüklüğü belirtileri

PLCR değerleri yükseldiğinde ya da düştüğünde çeşitli belirtilerle kendini fark ettirebilir. Bunlara dikkat edilip, testler yapılabilir PLCR değerlerine yönelik tedavi işlemleri yapılabilir.

PLCR yüksekliği belirtileri

Kansızlık PLCR yüksekliğinin yaygın belirtileri arasında yer alabilir. Ayrıca PLCR yükseldikçe iştah kaybı söz konusu olabilir.

Cildin hassas bir hale gelmesi PLCR değerinin yükselmesi anlamına gelebiliyor.

PLCR değerleri yüksek olmaya başladığında yorgunluk ortaya çıkabiliyor.

PLCR düşüklüğü belirtileri

PLCR düştüğünde vücut direnç kaybetmeye başlar. Uykusuzluk, halsizlik ve uzun süreli yorgunluk bu dönemde çoğunlukla görülen durumlardır.

Enfeksiyon hastalıkları PLCR düşüşü belirtileri içerisinde yer alıyor.

Hamilelik döneminde PLCR değerlerinde düşüşler yaşanabilir. Bunun uzman doktor tarafından takip edilmesi halinde tehlike yaratması söz konusu olmayacaktır.

PLCR değerlerinde yaşanan değişimlerin mutlaka dikkatle takip edilmesi ve buna göre çeşitli beslenme programları yapılması gerekebilir. Doktor gerek gördüğünde ilaç tedavisi uygulanabilir.