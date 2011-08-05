Play - Doh Oyun Hamuru

Play-Doh, okul döneminde hem çocukları hem de anne-babaları sevindirecek bir kampanyaya imza atıyor. Şimdi 4’lü Play-Doh oyun hamurları %25 indirimli!

Play-Doh, 50 yılı aşkın süredir tüm dünyada çocukları renkli, eğlenceli ve doğal oyun hamurlarıyla buluşturuyor. Dünyanın dört bir yanında her yaştan çocuğun evlerinde ve okullarında zevkle oynadığı Play-Doh, çocuklar için rengarenk bir dünyada özgürce eğlenmek ve yaratmak demek.

2 yaşından itibaren çocukların sevdiği oyun hamuru olan Play-Doh, eğitimin en önemli parçalarından biri olan yaratıcılığın gelişimi için okul yıllarında da çocukların hep yanında. Okul alışverişi döneminde alınacaklar listesinin vazgeçilmezi Play-Doh, çok özel bir kampanyayla çocukların ve ailelerin yüzünü güldürüyor. Farklı renklerden oluşan ve yaratıcılığı dörde katlayan Play-Doh 4’lü Hamur, Eylül ayına özel %25 indirimli!