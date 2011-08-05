MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Çocuk Haberleri Eğitim Haberleri Play - Doh Oyun Hamuru
GeriEğitim Play - Doh Oyun Hamuru
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eğitim
 Son Güncelleme:

Play - Doh Oyun Hamuru

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Play - Doh Oyun Hamuru

Eylül ayına özel %25 indirim çocukları bekliyor.

Play-Doh, okul döneminde hem çocukları hem de anne-babaları sevindirecek bir kampanyaya imza atıyor. Şimdi 4’lü Play-Doh oyun hamurları %25 indirimli!

Play-Doh, 50 yılı aşkın süredir tüm dünyada çocukları renkli, eğlenceli ve doğal oyun hamurlarıyla buluşturuyor. Dünyanın dört bir yanında her yaştan çocuğun evlerinde ve okullarında zevkle oynadığı Play-Doh, çocuklar için rengarenk bir dünyada özgürce eğlenmek ve yaratmak demek.

2 yaşından itibaren çocukların sevdiği oyun hamuru olan Play-Doh, eğitimin en önemli parçalarından biri olan yaratıcılığın gelişimi için okul yıllarında da çocukların hep yanında. Okul alışverişi döneminde alınacaklar listesinin vazgeçilmezi Play-Doh, çok özel bir kampanyayla çocukların ve ailelerin yüzünü güldürüyor. Farklı renklerden oluşan ve yaratıcılığı dörde katlayan Play-Doh 4’lü Hamur, Eylül ayına özel %25 indirimli!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi