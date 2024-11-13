Plantar siğiller: “Her adımda küçük bir kayanın üzerinde yürümek gibi” | Çıplak ayakla dolaşmayın

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Plantar siğiller ayakların alt kısımlarında, genellikle baskıya maruz kalan topuk bölgelerinde ortaya çıkar. Bu basınç ayrıca siğilin sert, kalın bir deri tabakasının (nasır) altında içe doğru büyümesine neden olabilir. Uzmanlar, bu yaygın ve inatçı siğiller için denenebilecek birkaç seçenek olduğunu söylüyor.

New York Times’a konuşan Detroit'teki Wayne State Üniversitesi'nde dermatoloji profesörü olan Dr. Steven Daveluy, bir plantar siğile sahip olmanın “her adımda küçük bir kayanın üzerinde yürümek” gibi hissettirebileceğini söyledi.

Vücudun çeşitli bölgelerinde ortaya çıkabilen küçük, kanserli olmayan büyümeler olarak tarif edilen diğer siğil türlerinin aksine plantar siğiller, sadece ayak tabanlarınızda gelişir. Deride küçük, yuvarlak, pürüzlü çıkıntılar oluştururlar ve ortasında siyah nokta gibi görünen küçük kan pıhtıları bulunur.

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Plantar siğiller oldukça yaygındır ve çeşitli tedavi seçenekleri mevcuttur. Ancak Dr. Daveluy, bu siğillerin genellikle “inatçı” olduğunu ve bazen geçmesinin aylar aldığını söyledi. İşte onlardan kurtulmak için bilmeniz gerekenler…





Plantar siğiller nasıl gelişir?

Tüm siğillere, özellikle halka açık havuzlar, duşlar veya spor salonları gibi ortak kullanılan yüzeylerde yaşayabilen Human papilloma virüsü (HPV) neden olur. Queens'teki NewYork-Presbyterian Hastanesi'nde podiatrist olan Jacqueline Prevete'ye gör, ayak derinizde herhangi bir çatlak varsa ile çıplak ayakla dolaşırsanız ve virüse maruz kalabilirsiniz ve vücudunuz bir plantar siğil geliştirebilir.

Dr. Daveluy, ayakta durmanın veya yürümenin siğil üzerinde baskı oluşturarak onu içe doğru büyümeye zorlayabileceğini, buna karşın vücudun diğer bölgelerindeki siğiller dışa doğru büyüyerek bir yumru oluşturduğunu ifade etti.

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Plantar siğiller yılın herhangi bir zamanında ortaya çıkabilir ancak bir podiatrist ve Amerikan Podiatrik Tıp Derneği sözcüsü olan Saylee Tulpule, insanların havuzda ya da otellerde yalınayak gezebildiği yaz aktivitelerinin tadını çıkardıktan hemen sonra “sonbaharda büyük bir siğil akını” gördüğünü söyledi. Dr. Daveluy, bir kişinin HPV'ye maruz kalmasının ardından plantar siğil oluşmasının birkaç hafta veya birkaç ay sürebileceğini söyledi.





Siğil bulaşıcı mıdır?

Dr. Prevete, plantar siğillerin bulaşıcı olduğunu, eğer virüse maruz kalırsanız, cildinizin yakın bölgelerine yayılan virüsten ana lezyonun kenarlarına yakın daha küçük lezyonlar olan “uydu lezyonlar” geliştirmenin mümkün olduğunu söyledi. Dr. Tulpule, siğillerin ciltten cilde temas veya ayakkabı paylaşımı yoluyla da yayılabileceğini sözlerine ekledi.

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Dr. Daveluy, herkesin plantar siğil gelişitebileceğini, ancak bağışıklık sistemi zayıf olan veya siğil geçmişi olan kişilerin daha duyarlı olabileceğini, ayrıca, spor yaparken veya okulda başkalarıyla yakın temas halinde olma olasılığı daha yüksek olan çocuklarda ve gençlerde daha yaygın görülebileceğini vurgıladı.





Evde tedavi edilebilir mi?

Dr. Daveluy, plantar siğillerin tedavi olmadan da geçebileceğini, ancak bunun yıllar alabileceğini söyledi. Dr. Tulpule da, bu siğillerin ağrılı veya rahatsız edici olabildiklerini, zamanla büyüyebildikleri için, insanların genellikle onları çıkarmak istediklerini belirtti.

Dr. Tulpule, salisilik asit içeren reçetesiz satılan sıvılar, jeller veya pedlerin tedavi seçenekleri arasında yer aldığını, ancak bunların etkinliğinin geçici olduğunu olduğunu bunun nedeninin de yeterince yüksek asit konsantrasyonu içermemeleri veya yanlış kullanılmaları olduğunu sözlerine ekledi.

Dr. Prevete, bir başka seçeneğin de plantar siğilleri teşhis edebilecek bir dermatolog veya ayak hastalıkları uzmanını ziyaret etmek olduğunu söyledi.

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Amerikan Dermatoloji Akademisi'ne göre, tercih edilen bir ofis tedavisi, siğili topikal bir ilaç olan cantharidin ile “boyamaktır. Bu boya ile, siğilin büyümesine neden olan kan akışını engelleyen bir kabarcık oluşmasını sağlar. Dr. Tulpule, yaklaşık bir hafta sonra doktorların cildin dış tabakasını tıraş ettiğini ve siğil dokusunun bir kısmını çıkardığını, ancak tamamen kurtulmak için birden fazla seansa ihtiyacınız olabileceğini söyledi.

Kriyoterapi, anormal olan dokuyu dondurmak için o bölgeye birkaç dakika boyunca donmaya yakın sıcaklığın terapötik amaçla kullanıldığı bir tedavi yöntemidir. Sıvı nitrojen veya argon gazı gibi maddelerle bu şiddetli soğuk oluşturulur. Ancak Dr. Prevete, bu tekniği kullanmanın ayak tabanında acı verici olabileceğini, ayrıca birden fazla tedavi gerektirebileceğini, bunun genellikle tek seferlik bir tedavi olmadığını söyledi.

Amerikan Dermatoloji Akademisi, diğer yöntemlere yanıt vermeyen siğiller için lokal anesteziklerle lazer tedavilerinin kullanılabileceğini söylüyor. Dr. Daveluy, doktorların bazen plantar siğilleri de cerrahi olarak çıkardığını ifade etti.

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Bu siğiller hastalık habercisi olabilir mi?

Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, bu sorumuza şmyle cevap verdi:

“Bu tür siğiller tek tük çıktıkları zaman herhangi bir sağlık sorunun habercisi olmaz. Bu nedenle endişelenmeye lüzum yok. Fakat onlarca hatta yüzlerce görüldükleri durumda, bağışıklık sisteminde zayıflamanın habercisi olabilirler. Bu da ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirir. O nedenle ekstra bir laboratuvar tahlili yaptırmak gerekir”.





Doğal yöntemler işe yarar mı?

Bizim ülkemizde yıllardır siğiller için tıbbı tedaviler dışında farklı yöntemler uygulanır. Bunlardan en yaygın olanı incir yaprağının ya da olmamış incirin sütünün siğil üstüne damlatılması. Bunun dışında aloe vera ile elma sirkesini karıştırıp sürmek gibi bazı doğal yöntemleri kullananlar da var. Bu tip doğal yöntemler mevcut tabloyu daha da kötüleştirir mi yoksa tedavide işe yarar mı?

Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, “Aloe vera, virüslere karşı direnç gösterebilen aktif bileşenlere sahip. Elma sirkesinin de siğilleri küçülttüğü üzerine çeşitli deneyimler mevcut” dedi ve ekledi:

“Ayrıca bal, yararlı bir besin olmasının yanında siğiller için de yardımcı bir yöntem olarak kullanılabilir. Ananas suyu oldukça asidik olduğu ve bromelain isimli bir protein içerdiği için ana tedaviye destek olarak kullanılabilir. Fakat ana tedavi asla bunlar değildir!”

TikTok'ta bazı kullanıcılar, siğilleri birkaç gün boyunca koli bandıyla kapatmanın onlardan kurtulabileceğini iddia ediyor. Bu yöntemle ilgili araştırmalar sınırlı olsa da, 2002 yılında yayınlanan küçük bir çalışma, koli bandının yaygın siğillerin tedavisinde kriyoterapiden daha etkili olabileceğini öne sürdü.

Dr. Daveluy, koli bandının işe yaradığını kanıtlayan herhangi bir çalışmadan haberdar olmasa da, “Denemekten zarar gelmez” dedi. Hatta bazı insanlar salisilik asit uyguladıktan sonra siğillerini koli bandıyla kapatıyor.





Plantar siğilleri nasıl önleyebilirim?

Dr. Tulpule, en etkili stratejinin halka açık yerlerde çıplak ayakla yapılan aktiviteleri sınırlandırmak olduğunu söyledi. Dr. Daveluy da spor salonu duşlarında ve havuz kenarlarında terlik giymek ve deri çatlaklarını önlemek için ayaklarınızı düzenli olarak nemlendirmek gerektiğini söyledi.

HPV aşısı bu ayak siğillerini de önler mi?

Dr. Daveluy, HPV aşısının genital siğillere neden olan virüs türlerine karşı korumaya yardımcı olduğunu, ancak özellikle plantar siğillere neden olan varyantları hedef almadığını söyledi. Bununla birlikte, bazı sınırlı kanıtlar aşının plantar siğillerin ve diğer siğil türlerinin daha hızlı temizlenmesine yardımcı olabileceğini düşündürdüğü için uygun olan herkesin aşı yaptırmasını tavsiye etti.

Dr. Prevete, ayak tabanlarımızın ve ayak parmaklarımızın arasının genellikle gözden kaçtığını, bu bölgeleri düzenli olarak kontrol etmemizi ve cildimizde yeni veya değişen lezyonlar fark edersek bir uzmanına görünmenizi tavsiye etti.