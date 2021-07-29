Piraye isminin anlamı nedir? Piraye ne demek? Piraye adının özellikleri, analizi ve kökeni

Piraye adı Osmanlı zamanında daha çok kullanılan bir isimdir. Bu isim kendine genelde edebi eserlerde ve kitaplarda yer bulmaktadır.

Piraye İsminin Anlamı Nedir? Piraye Ne Demek?

Piraye ismi bir kız ismidir. Piraye anlam olarak süs ve ziynet anlamlarında kullanılmaktadır. Eski edebi eserlerde ve romanlarda bu isme rastlanılmaktadır.

Piraye İsminin Özellikleri

Piraye isminin en dikkat çeken özelliği öz güvenlerinin tavan yapmasıdır. Her konuda kendilerine çok güvenirler ve kendinden emin bir şekilde adım atarlar. Gözleme dayalı hareket tarzları bulunmaktadır. İç dünyalarında çok yoğun duygu yaşarlar. Bunu çoğu zaman gün yüzüne çıkarırlar.

Piraye İsminin Analizi

Piraye isminin analizi 88 sayısını vermektedir. Telaffuz zorluğu bakımından orta sıralarda yer almaktadır.

Piraye Adının Kökeni

Piraye genelde eski zamanlarda kullanılan bir isim olup, kökü Farsçadan gelmektedir. Farsçadan etkilenen dillerde kullanımına den gelinir.

Piraye İsminin Yanına Yakışan İsimler

Piraye isminin kullanımına hep tek olarak rastlanmaktadır.

Piraye İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Piraye ismi Kur’an'da geçmemektedir. Bu isme sahip bir bilim insanı ya da ünlü biri bulunmamaktadır.