Pinyata nedir, ne işe yarar? Evde pinyata yapımı ve oyununun kuralları

Meksika'ya özgü bir oyun olan pinyata nasıl oynanır ve kuklası nasıl yapılır araştırılan ev oyunları arasında yer alıyor. Ailenizle ve çocuklarla oynanabilecek eğlenceli bir oyun olan pinyata geleneksel bir anlam taşıyor. İşte pinyata oyununun kuralları ve evde pinyata yapımı...

Pinyata nedir?

Pinyata, karton veya kil konteynırların içinin şeker, sakız gibi tatlı yiyeceklerle veya oyuncaklarla doldurulan, kuş ya da başka bir hayvana benzetilebilen Meksika kültürüne ait bir kukla oyuncaktır.

Pinyata oyununun kuralları

Meksika'da genellikle Noel, Paskalya ve doğum günü kutlamaları gibi özel günlerde oynanır. Yüksek bir yere asılan piñata, her yıl aralık ayının 18 ile 24'ünün gecesi arasında yapılan şenliklerde oynanır. Piñata'nın yerini bilmeyen bir çocuğun gözleri bağlanır. Çocuklar, kendi çevrelerinde 3 kez döndükten sonra ellerindeki sopaların da yardımıyla sallandırılan piñatayı bulmaya çalışırlar. Piñatayı bulan, sopayla vurarak onu aşağı düşürür.

Evde pinyata nasıl yapılır?

Malzemeler;

Pinyata desenleri çizimli kağıt ( Eşek, yıldız vs.)

Yuvarlak bir balon

Eski gazeteler veya kağıt parçaları

Yapıştırıcı

Makas

Bant

İnce karton

Boya kalemleri

Kağıt mendil

İp

Pinata'yı doldurmak için pamuk

Ev yapımı pinyata tarifi

Balonu şişirin ve sonunda bir düğüm atın. Gazeteleri yaklaşık 2 buçuk cm genişliğinde ve yaklaşık 15 cm uzunluğunda şeritler halinde yırtın. Yapıştırıcının bir kısmını tek kullanımlık bir kaseye veya uzun süre suda bekletmekten çekinmeyeceğiniz bir kaseye dökün. Gazete şeritlerini yapıştırıcıya batırın ve balonun üzerine yayın. Balonu iyice örtün. İlk katın kurumasını bekleyin.

Kuru balonu oval bir şekil oluşturacak şekilde yan yatırın. Ovalin üst kısmında yaklaşık 5 cm'lik bir delik açın.

Kestiğiniz parçayı saklayın. Dikkatlice balonu patlatın.

Büyük deliğin her iki yanında gövdede iki çok küçük delik daha kesin. Ön taraftaki deliği büyük deliğe arkadaki delikten biraz daha yakına yerleştirin, böylece pinatanız dengelenmiş olur.

Yaklaşık 45 cm uzunluğunda iki parça ip veya iplik kesin. Her iki ipin ucuna bir düğüm atın ve deliklerden yukarı kaldırın. İplerin uçlarını sıkı bir düğümle birbirine bağlayın.

Pinyata'nızı bir dekorasyon için kullanmak istiyorsanız, kestiğiniz parçayı pinata'nın geri kalanına bantlayın. Pinata'nızı doldurmak ve pinata oyununu oynamak istiyorsanız, parçayı pinataya geri bantlamayın. Ancak, ayrı ayrı süslemek için saklayın.

Bir oval kağıt mendil kesin. Ovalinizin boyutu balonunuzun boyutuna bağlıdır. Altını iyi kapatacak kadar büyük olduğundan emin olun. Ovali pinata gövdesinin altına yapıştırın.

İstediğiniz pinata desenlerini seçin ve boyayın. Bu desenleri pinatanın üzerine yapıştırarak şekil verin ve kurumasını bekleyin.

Saçaklar elde etmek istiyorsanız ipleri yaklaşık 10 cm şeklinde kesin ve pinata kuklasının çeşitli yerlerine yapıştırın.

Pinyata oyunu için kullanmaya karar verdiyseniz, içini şeker, küçük oyuncaklarla doldurun. Sonrasında parçasını tekrar yerine bantlayın. İşte ev yapımı pinyatanız hazır!