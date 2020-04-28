Pinhani - Beni Sen İnandır akor ve gitar ritimleri

Cm Gm Cm Gm G# D# Gm Cm

Cm Gm

Çizdim kendi aklımca hayatın resmini

Cm Gm G#

Bir şey bilmezdim aslında karıştırdım tüm renkleri

D# D# A#

Hata yaptım tabi

Cm Gm

Herkes başka bir şeyden kaçırmış kendini

Cm Gm G#

Bazen yaşlı gözlerle kabullenmiş gerçekleri

D# D# A#

Bazen memnun gibi

Fm Cm A#

Artık çok uzaklaştım en çokta kendimden

A#

Evden, senden, göçmen kuşlar gibi

Fm Cm A#

Çok geç kaldığım halde solmuş resimlerde

A#

Kaç yıl, geçmiş, hala güzel durur

Fm Cm A#

Küçükken çok inanmıştım eğer çok istersen

A#

Her şey, mümkün, inanmak zor değil

Fm Cm A#

Hikayem senle başlardı senle devam etsin

A# Cm

Beni, sen inandır