Peynirli tel kadayıf böreği tarifi

Benim için en iyi usta, tabii ki annem :) Küçüklüğümden beri yaş kadayıf ile birbirinden lezzetli, tatlı, tuzlu tarifler yapar. Bu tarifim de bunlardan biri. Yaş kadayıf ile her zaman tatlı tarifler yapmak akla gelir. Ama bu sefer işin ustasından farklı bir tarif geliyor.

Ustadan gelen bu tarifi, Yörsan ustalığı ile de yapmaya karar verince, ortaya işte bu enfes börek çıktı. Üstü kıtır kıtır, içi lezzetli ve mis gibi kokan bu böreği mutlaka siz de yapın derim.

MALZEMELER

500 gram yaş kadayıf

200 gram eritilmiş Yörsan Tereyağı

1 adet büyük boy kırmızı biber

2 adet yeşilbiber

200 gram rendelenmiş Yörsan Beyaz Peynir

180 gram dilimlenmiş Yörsan Kaşar Peyniri

Sos için:

2 su bardağı Yörsan Süt

2 adet yumurta

Tuz

YAPILIŞI

Öncelikle derin bir kabın içinde yaş kadayıfları iyice birbirinden ayırın.

Erittiğiniz tereyağının 3'te 2'sini yaş kadayıfların üzerine döküp, iyice hepsine ve her yere gelecek şekilde eliniz ile karıştırın. Bu kısım önemli. Tereyağının tüm yaş kadayıfa bulaşmış olması gerekiyor.

Kadayıfların yarısını kullanacağınız fırın kabına dizip bir bardak, kavanoz ya da eliniz ile iyice bastırın.

Üzerini, rendelenmiş kaşar peyniri, jülyen doğranmış renkli biberler ve en üste de dilim kaşar peynirler olacak şekilde kaplayın.

Kadayıfların kalan yarısını da iç harcın üzerine yerleştirerek iyice bastırın.

Ayrı bir kapta süt, yumurta ve tuzu iyice karıştırıp böreğinizin her yerine gelecek şekilde tamamını kaşık kaşık yayın. Eliniz ile iyice bastırın.

Kalan tereyağını kadayıfın üzerine sürüp 3 – 4 saat bekletin (Eğer zamanınız yoksa, bu şekilde de fırına verebilirseniz. Beklerse daha güzel olur).

200 derecelik önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30 – 35 dakika üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

Dilimleyerek yanında enfes bir ayran ile servis edin.

Afiyet olsun...

Kaynak: www.tumayinmutfagi.com