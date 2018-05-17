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Peynirli Muffin tarifi |Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Peynirli Muffin var!
Malzemeler:
- 1 su bardağı yoğurt
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 2 adet yumurta
- 3 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- Bir demet dereotu
- 300 gram beyaz peynir
- 50 gram kuru domates
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı çörek otu
Yapılışı:
- Derin bir kabın içerisine 2 adet yumurtayı kırıp iyice köpürene kadar Arçelik İn Love Mikser ile çırpın.
- Yarım su bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı yoğurdu da ilave ederek mikserin düşük ayarında çırpmaya devam edin.
- Dereotu, kuru domates ve peyniri de ekleyip karıştırın.
- Toz şeker, tuz ve unu da ekledikten sonra 2-3 dakika daha Arçelik İn Love Mikser ile çırpın.
- Muffin kalıplarını yağlayın ve karışımı bölüştürün. Üzerine çörekotu serpin.
- 180 dereceye ayarladığınız Arçelik Ankastre Fırın’da 40 dakika pişirin.
- Peynirli muffinleri fırından çıkararak soğuduktan sonra servis yapın. Afiyet olsun!
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