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Peynirli Muffin tarifi |Mucize Lezzetler

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Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Peynirli Muffin var!

Malzemeler:

  •  1 su bardağı yoğurt
  •  Yarım su bardağı sıvı yağ
  •  2 adet yumurta
  •  3 su bardağı un
  •  1 paket kabartma tozu
  •  Bir demet dereotu
  •  300 gram beyaz peynir
  •  50 gram kuru domates
  •  1 tatlı kaşığı tuz
  •  1 yemek kaşığı çörek otu

Yapılışı:

  •  Derin bir kabın içerisine 2 adet yumurtayı kırıp iyice köpürene kadar Arçelik İn Love Mikser ile çırpın.
  •  Yarım su bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı yoğurdu da ilave ederek mikserin düşük ayarında çırpmaya devam edin.
  •  Dereotu, kuru domates ve peyniri de ekleyip karıştırın.
  •  Toz şeker, tuz ve unu da ekledikten sonra 2-3 dakika daha Arçelik İn Love Mikser ile çırpın.
  •  Muffin kalıplarını yağlayın ve karışımı bölüştürün. Üzerine çörekotu serpin.
  •  180 dereceye ayarladığınız Arçelik Ankastre Fırın’da 40 dakika pişirin.
  •  Peynirli muffinleri fırından çıkararak soğuduktan sonra servis yapın. Afiyet olsun! 
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