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Haber Giriş: 01.07.2020 - 15:51,Son Güncelleme:

Peyman’dan çekirdek severlere müjde! Yeni ambalajlarda her zaman taze..

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Peyman’dan çekirdek severlere müjde! Yeni ambalajlarda her zaman taze..
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Peyman, Türkiye’de çok sevilen ve çok tüketilen ayçekirdeğini Türk halkının ideal tarifine dönüştürdü. Yeni bir çekirdek hareketi başlatarak, ayçekirdeğini, glütensiz ve deniz tuzu ile çifte kavrulmuş olarak, özel zipper’lı ambalajlarda çekirdek severlere armağan ediyor.

Glütensiz olarak üretilen Çitliyo Kara Şimşek ve Çitliyo beyaz çekirdek; sağlıklı beslenme anlayışına uygun olarak, undan arındırıldı ve deniz tuzu ile iki kere kavruldu. Doğal ve katkısız ayçekirdeğini, ilk kez zipper’lı ambalajlarda tüketicisiyle buluşturan Peyman, her zaman taze kalan, lezzetli bir ayçekirdeği çitleme deneyimi sunuyor.

Kara Şimşek, Gupse Özay’la gülümsetecek

Peyman, yeni Çitliyo Kara Şimşek için büyük bir reklam kampanyası hazırladı. Televizyon, radyo ve dijital kanallarda yayınlanmaya başlayan kampanyanın Marka Elçisi ünlü oyuncu Gupse Özay oldu. Reklam filminde, canlandırdığı farklı karakterler ile gülümseten Gupse Özay, Türk halkının sevdiği keyifli çekirdek yeme anlarını, bizden biri olarak samimi bir dille anlatıyor.

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