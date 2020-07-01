Peyman’dan çekirdek severlere müjde! Yeni ambalajlarda her zaman taze..

Glütensiz olarak üretilen Çitliyo Kara Şimşek ve Çitliyo beyaz çekirdek; sağlıklı beslenme anlayışına uygun olarak, undan arındırıldı ve deniz tuzu ile iki kere kavruldu. Doğal ve katkısız ayçekirdeğini, ilk kez zipper’lı ambalajlarda tüketicisiyle buluşturan Peyman, her zaman taze kalan, lezzetli bir ayçekirdeği çitleme deneyimi sunuyor.

Kara Şimşek, Gupse Özay’la gülümsetecek



Peyman, yeni Çitliyo Kara Şimşek için büyük bir reklam kampanyası hazırladı. Televizyon, radyo ve dijital kanallarda yayınlanmaya başlayan kampanyanın Marka Elçisi ünlü oyuncu Gupse Özay oldu. Reklam filminde, canlandırdığı farklı karakterler ile gülümseten Gupse Özay, Türk halkının sevdiği keyifli çekirdek yeme anlarını, bizden biri olarak samimi bir dille anlatıyor.