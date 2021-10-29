Peygamber Efendimizin İsimleri Ve Anlamları Nelerdir? Peygamberimizin İsimleri Kaç Tanedir Ve Faziletleri Nelerdir

Hz. Muhammed'in diğer lakapları ve anlamları ise şu şekildedir:

1- Rehber-i Ekmel - En Mükemmel, Eksiksiz ve Kusursuz Yol Gösterici

2- Dürr-i Yekta - Eşi benzeri olmayan, alemde yalnızca bir tane olan inci

3- Mübeşşir - Allah'a iman eden ve salih amel işleyen kulları cennetle müjdeleyen

4- Nebiyyi'l Ümmiyi - Ümmi Peygamber

5- Nezir - İman etmeyenleri ve Allah'a şirk koşanları cehennem azabıyla korkutan

Peygamber Efendimizin İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

1- Ahmet:

Diğer İslam ülkelerinde ''Ahmed'' şeklindeki kullanımı da yaygın olan Ahmet ismi, Muhammed isminin kısaltmasıdır. Ülkemizde yaklaşık 900 bin kişinin taşıdığı bu ismin ilk anlamı övgüye ve rahmete değerdir. Saffet Suresinin 6. ayetinde geçen Ahmet ismi aynı zamanda, saf, temiz ve günahsız manasına gelir.

2- Haşir:

Haşir ismi, ''haşr'' kökünden türetilmiştir. Haşr, toplanmak, bir arada bulunmak anlamına gelirken, haşir de bir araya getiren demektir. İslam inancına göre İsrafil sur borusunu 2. kez üflediğinde tüm ölüler Allah'ın huzurunda toplanmak üzere diriltilecektir. Dünyada işlediği amellerden sorgulanmak üzere toplanacak yere mahşer denir.

Mahşer gününde Hz. Muhammed, ümmeti için şefaat ve mağfiret dileyecektir. Bu yüzden peygamber efendimizin isimlerinden biri Haşir'dir.

3- Habibullah:

Habib ve Allah kelimelerinden oluşan Habibullah ismi, Allah'ın sevgili kulu demektir. Tasavvuf inancına göre, Allah, tüm kainatı Hz. Muhammed için yaratmıştır. ''Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım'' sözü ise kutsi hadislerde geçer.

4- Veled-i Adem:

Hz. Adem, hem ilk yaratılan insan hem de ilk peygamberdir. Veled-i Adem ise, Adem'in çocuğu demektir. Hz. Muhammed, veda haccı sırasında hepimizin Hz. Adem'in çocukları olduğunu, bu nedenle hiçbir milletin diğerine üstün olduğunu bildirmiştir. Bu nedenle Veled-i Adem de birçok kaynakta geçen isimlerinden biridir.

5- Müdessir:

Müdessir ismi, doğru ile yanlışı, hak ile batılı öğreten, yol gösteren, ders veren ve rehberlik eden manasına gelir.

6- Murtaza:

Murtaza ismi, irtiza kelimesinden türetilmiştir. İrtiza, hoşnut olmak anlamına gelirken Murtaza ise kendisinden razı gelinen demektir. Allah-u Teala'nın Hz. Muhammed'den razı olduğunu belirtmek için kendisine bu isim verilmiştir.

7- Nur:

Nur, hem ışık hem de parlak demektir. Kuran'ı Kerimde ise Nur ismi, insanları saptıkları yoldan Hakka döndüren, yol gösterici ve münevver manasında kullanılmıştır. Nurullah ismi de Hz. Muhammed'in isimleri arasında yer alıyor. Nurullah ise, Allah'ın nuru anlamına gelir.

8- Müzekkir:

Müzekkir ismi, zikreden, hem hatırlayan hem de hatırlayan demektir. Peygamber efendimiz, insanlara bu dünyanın gelip geçici, ahiretin ise ebedi yurt olduğunu hatırlatmıştır. Bununla birlikte cennet ve cehennemi de çokça zikreden peygamberimiz, insanları haramdan uzaklaştırıp salih ameller işlemeye özendirmiştir.

9- Mustafa:

Ülkemizde yaygın olarak kullanılan bir diğer isim olan Mustafa, seçkin, saygın, muteber ve müstesna anlamlarına gelir.

Peygamberimizin İsimleri Kaç Tanedir ve Faziletleri Nelerdir?

Peygamber efendimizin Kuran'ı Kerim'de, hadis kaynaklarında ve diğer kutsal kitaplarda geçen 200'ün üstünde ismi vardır. Bu isimler onun ne kadar güzel bir ahlaka ve eşsiz bir karaktere sahip olduğunu kanıtı niteliğindedir.