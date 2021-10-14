Peteşi nedir, neden olur? Peteşi hastalığı belirtileri ve tedavisi

Peteşi, genellikle üzernde döküntü benzeri görünümdeki bir cilt hastalığıdır. Bazen altında ciddi nedenler olmasa da bu cilt döküntüleri şiddetlenebilir ve özel bir tedavi gerektirir. Bu nedenle peteşi ortaya çıkarsa mutlaka doktorunuzdan randevu almanız gerekir. Peki nedir peteşi belirtileri? Peteşi neden olur ve nasıl tedavi edilir? İşte Peteşi hastalığı hakkında bilgiler.

Peteşi nedir?

Peteşi, ciltte veya mukoza veya seröz zarda görünen küçük, dairesel, kabarmamış lekelerdir. Deri altında kanama sonucu oluşurlar.

Peteşi nasıl anlaşılır?

Peteşi genellikle endişe verici olabilen bir döküntü gibi görünür. Lekelerin kendileri, cildin altındaki kanamadan dolayı mor, kırmızı veya kahverengi olabilen küçük iğne delikleridir.

Genellikle dokunulamayacak kadar düzdürler ve bir kızarıklıktan farklı olarak, basıldığında renk kaybetmezler. Bu, herhangi bir cilt anormalliğinin kızarıklık olup olmadığını anlamanın yararlı bir yoludur.

Peteşi belirtileri nelerdir?

Noktaların görünümü, peteşinin tek göstergesidir. Bununla birlikte, genellikle altta yatan bir durumun göstergesi olduğu için, kişi bunun yanında başka semptomlar da yaşayabilir.

Diğer semptomlar şunları içerir:

Derinin altında görünen pıhtılaşmış kan topluluğu (hematom)

Kolayca kanama veya morarma

Diş eti kanaması

Eklem kanaması (hemartroz)

Alışılmadık derecede ağır adet dönemleri (menoraji)

Burun kanaması





Peteşi hastalığı tedavisi

Peteşi tedavisi altta yatan nedene bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bir kişi belirli bir ilaca tepki olarak peteşi yaşarsa, almayı bıraktığında peteşi kaybolur.

Sebep viral veya bakteriyel bir enfeksiyon ise, enfeksiyon durduğunda peteşi temizlenmelidir.

Doktorunuz peteşi nedenini teşhis edecek ve uygun tedaviyi önerecektir.

Peteşi görünümü altta yatan bir durumun sonucu değilse, o zaman dinlenmek, bol sıvı almak ve doktorunuzun önerdiği ağrı kesiciler yardımcı olabilir.

Peteşi neden olur?

Peteşi, küçük kan damarları (kılcal damarlar) açıldığında ortaya çıkar. Bu olduğunda, kan cilde sızar.

Peteşinin ortaya çıkmasına neden olabilecek koşullardan bazıları şunlardır: