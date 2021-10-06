Pestil nasıl saklanır? Evde kayısı ve sucuk pestil yapışmaması için nasıl kurutulur?

Pestil birbirinden farklı çeşitlere sahip olan bir gıda maddesidir. Çok sayıda meyve çeşidinden pek çok pestil elde edilebilmektedir.

Pestil Nedir?

Pestil, çeşitli meyvelerin posalarının ve çekirdeklerinin ayrılması ile ortaya çıkarılabilen özlerinden yapılan bir gıdadır. Nişasta benzeri katkı maddeleri ile kıvamı arttırılabilen bu karışım, iyi bir şekilde pişirilmektedir. Yufka haline getirilerek kurutulan bu ürünlere, fındık veya ceviz gibi kuruyemişler de katılabilmektedir.

Farklı malzeme eklemeleriyle ballı pestil gibi farklı tatlara ulaşılabilmektedir. Pestil malzemeleri ise damak tadına göre değişiklik gösterebilmektedir. İlgi çekici tatlılar ile beraber de servis edilebilen pestiller, yüksek bir besin değerine sahip olmaktadır. Yapım aşamasında ilk andan itibaren kullanılmakta olan bütün malzemelerinin organik olduğu ürünler, organik pestil şeklinde pek çok yerde satılabilmektedir.

Pestil Nasıl Kurutulur?

Pestilin kurutulması kapsamında çok sayıda yöntem bulunmaktadır. Kurutma öncesinde olan süreçte meyvenin türüne göre ufak tefek yapılış farklılıkları ortaya çıkabilmektedir. Sahip olunan tarifin gerektirdiği malzemeleri kullanmak, kıvamı yerinde olan bir pestil hazırlanabilmesine olanak sağlamaktadır. Pişirme işleminin neticesinde pestili, temiz bir bezin üstüne serip kurutmak gerekmektedir. Kurutma işlemini ise güneşli ve sıcak olan bir yerde yapmak bir hayli önemlidir.

Kayısı ve Sucuk Pestili Yapışmaması İçin Nasıl Kurutulur?

Pestil çeşitlerinin buzdolabına koyulmasından önce sarılan kağıda yapışmaması için herhangi bir fırın kağıdının kullanılmasına özen göstermek gerekmektedir. Halk arasında yağlı kağıt şeklinde de bilinen fırın kağıtları genel olarak buzdolabının içerisinde yer alan nemin pestile erişmesini engellemektedir. Bununla beraber pestile yapışmayacağından dolayı da rahatlıkla tüketebilmektedir.

Kayısı ve Sucuk Pestili Nasıl Saklanır?

Satın alınan pestilin mevcut tazeliğinin uzun bir süre boyunca muhafaza edebilmesi için uygun şartlarda saklanması gerekmektedir. Serin, kuru ve güneş görmeyen bir alanda tutmak en uygun saklama şeklini ifade etmektedir.

Pestili özellikle de nemden korumak gerekmektedir. Nemli alanlar pestilin bozulmasına, küflenmesine ya da kokmasına sebep olabilmektedir. Bunun dışında pestil kolay kolay bozulabilen bir gıda olmamaktadır. Ancak uzun bir süre boyunca neme maruz kalması durumu ise pestilin bozulmasına sebep olmaktadır.

Özellikle küflenme sorunu nemden kaynaklanmaktadır. Nemden korumak; pestilin küflenmesini ya da bozulmasını önleyeceği gibi uzun süre boyunca taze kalmasını da sağlamaktadır. Sonuç olarak bakıldığında pestil çeşitlerinin uygun şartlarda saklanması büyük bir önem taşımaktadır.