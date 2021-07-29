Perihan isminin anlamı nedir? Perihan ne demek? Perihan adının özellikleri, analizi ve kökeni
Bir cisimleri olmayan, buna karşın insanlara hoş suretlerde görünebilen latif varlıklara peri denir. Perihan kelimesi, dilimize Farsçadan geçen peri ile ''hükümdar'' manasına gelen han ekinin birleşmesiyle oluşmuştur. Perihan isminin anlamı nedir? Bu isim Kuran'ı Kerim'de geçiyor mu? Perihan isminin özelliklerini detaylı olarak derledik.
Türkiye'de yaklaşık 75 bin kişi Perihan ismini taşıyor. Son hecesi ''han'' olan diğer popüler isimler ise şu şekilde sıralanabilir: 1- Reyhan 2- Gülhan 3- Seyhan 4- Demirhan 5- Nagehan 6- Ceyhan 7- Nihan 8- Beyhan
Perihan İsminin Anlamı Nedir? Perihan Ne Demek?
Perihan isminin üç farklı anlamı vardır:
İlk anlamı: Şanı periler gibi yüce olan
İkinci anlamı: Perilere hükmeden, perilerin sultanı
Üçüncü anlamı: Çok hoş, alımlı, çekici kadın
Perihan İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 7
Türü: Birleşik İsim Peri + Han
Uğurlu sayısı: 4
Sembol rengi: Beyaz
Perihan İsminin Analizi
Harflerinin analizine göre Perihan isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Cana yakın ve samimi.
2- Güler yüzlü.
3- Sadelikten yana olan.
Perihan Adının Kökeni
18. yüzyıldan bu yana kullanılmakta olan Perihan ismi Farsça kökenlidir.
Perihan İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Pelin
2- Sude
3- Hülya
4- Demet
5- İrem
6- Banu
7- Melike
8- Sultan
9- Melek
10- Cennet
Perihan İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Perihan ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmemektedir.