Perihan isminin anlamı nedir? Perihan ne demek? Perihan adının özellikleri, analizi ve kökeni

Türkiye'de yaklaşık 75 bin kişi Perihan ismini taşıyor. Son hecesi ''han'' olan diğer popüler isimler ise şu şekilde sıralanabilir: 1- Reyhan 2- Gülhan 3- Seyhan 4- Demirhan 5- Nagehan 6- Ceyhan 7- Nihan 8- Beyhan

Perihan İsminin Anlamı Nedir? Perihan Ne Demek?

Perihan isminin üç farklı anlamı vardır:

İlk anlamı: Şanı periler gibi yüce olan

İkinci anlamı: Perilere hükmeden, perilerin sultanı

Üçüncü anlamı: Çok hoş, alımlı, çekici kadın

Perihan İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 7

Türü: Birleşik İsim Peri + Han

Uğurlu sayısı: 4

Sembol rengi: Beyaz

Perihan İsminin Analizi

Harflerinin analizine göre Perihan isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Cana yakın ve samimi.

2- Güler yüzlü.

3- Sadelikten yana olan.

Perihan Adının Kökeni

18. yüzyıldan bu yana kullanılmakta olan Perihan ismi Farsça kökenlidir.

Perihan İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Pelin

2- Sude

3- Hülya

4- Demet

5- İrem

6- Banu

7- Melike

8- Sultan

9- Melek

10- Cennet

Perihan İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Perihan ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmemektedir.