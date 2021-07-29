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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 29.07.2021 - 05:01 | Son Güncelleme:

Perihan isminin anlamı nedir? Perihan ne demek? Perihan adının özellikleri, analizi ve kökeni

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Perihan isminin anlamı nedir? Perihan ne demek? Perihan adının özellikleri, analizi ve kökeni

Bir cisimleri olmayan, buna karşın insanlara hoş suretlerde görünebilen latif varlıklara peri denir. Perihan kelimesi, dilimize Farsçadan geçen peri ile ''hükümdar'' manasına gelen han ekinin birleşmesiyle oluşmuştur. Perihan isminin anlamı nedir? Bu isim Kuran'ı Kerim'de geçiyor mu? Perihan isminin özelliklerini detaylı olarak derledik.

Türkiye'de yaklaşık 75 bin kişi Perihan ismini taşıyor. Son hecesi ''han'' olan diğer popüler isimler ise şu şekilde sıralanabilir: 1- Reyhan 2- Gülhan 3- Seyhan 4- Demirhan 5- Nagehan 6- Ceyhan 7- Nihan 8- Beyhan

 Perihan İsminin Anlamı Nedir? Perihan Ne Demek?

 Perihan isminin üç farklı anlamı vardır:

 İlk anlamı: Şanı periler gibi yüce olan

 İkinci anlamı: Perilere hükmeden, perilerin sultanı

 Üçüncü anlamı: Çok hoş, alımlı, çekici kadın

 Perihan İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 7

 Türü: Birleşik İsim Peri + Han

 Uğurlu sayısı: 4

 Sembol rengi: Beyaz

 Perihan İsminin Analizi

 Harflerinin analizine göre Perihan isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Cana yakın ve samimi.

 2- Güler yüzlü.

 3- Sadelikten yana olan.

 Perihan Adının Kökeni

18. yüzyıldan bu yana kullanılmakta olan Perihan ismi Farsça kökenlidir.

 Perihan İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Pelin

 2- Sude

 3- Hülya

 4- Demet

 5- İrem

 6- Banu

 7- Melike

 8- Sultan

 9- Melek

 10- Cennet

 Perihan İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Perihan ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmemektedir.

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