Perde pilavı tarifi

Evliliğimin ilk yıllarında lezzetli yemek yapma konusunda ilk hedefim kayınvalidem kadar güzel pilav yapmaktı. Malzeme olarak son derece basit görünse de pilavın kıvamını tutturmak, ne diri ne lapa olmamasını sağlamak zordur. Ama kah farklı tarifler deneyerek, kah değişik pişirme yöntemleri kullanarak bir süre sonra aile içinde “pilav” dendiğinde artık benim de adım geçmeye başladı. Boynuz olarak kulağı geçebildim mi bilmiyorum ama ben kendimi pilavda “bir usta” konumunda görmeye başladım. Bakalım bu işin gerçek ustası Yörsan ürünleriyle yaptığım Perdeli Pilav [Hünkar Pilavı] tarifini sizler de beğenecek misiniz?

MALZEME LİSTESİ:

500 gr kuşbaşı kesilmiş tavuk but

1 adet soğan

1-2 adet Defne yaprağı

3-5 adet top karabiber

400 gr pirinç

100 gr eritilmiş Yörsan tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

8-10 adet kuru kayısı

50 gr sarı üzüm

2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

100 gr kabuksuz badem

1 çay kaşığı limon tuzu

1 tatlı kaşığı tarçın

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı yenibahar

½ demet kıyılmış dereotu

HAMURU İÇİN:

400 gr un

50 gr Yörsan tereyağı (oda sıcaklığında)

1 adet yumurta

2 çorba kaşığı Yörsan yoğurt

Tuz

2 çorba kaşığı sirke

Butlar yıkandıktan sonra efne yaprağı, tane karabiberler, 1 bütün soğanla birlikte bol suda tuz da eklenerek haşlanır. Soğuduktan sonra küçük parçalara ayırılır.

Pirinçler bol suda nişastası gidip akan su berrak olana dek iyice yıkanır ve sıcak suyun içinde beklemeye bırakılır. Sarı üzümler de bir kase içinde sıcak suya konur.

Pilav tenceresine Yörsan tereyağının yarısı ile sırasıyla dolmalık fıstık ve bademlerin yarısıkonur, kavurulur. Fıstık ve badem pembeleşince tencere kenara alınır. Pilav tenceresine geri kalan tereyağı da eklenir. Tavuk suyu, üzüm, kayısı, baharatlar, limon tuzu konur, karıştırılır. Suda bekleyen pirinçler iyice süzüldükten sonra tencereye ilave edilir.

Pilav önce harlı sonra kısık ateşte pişirilir ve ocaktan alınır, tadı kontrol edilir (gerekirse tuz ve karabiber eklenir) ve demlenmeye bırakılır.

Hamuru için yumurta, Yörsan yoğurt, Yörsan tereyağı, sirke ve tuz karıştırılır. Un azar azar ilave edilerek ele yapışmayan esnek bir hamur elde edilir.

Kullanılacak kek kalıbı (güveç veya döküm tencere de kullanabilirsiniz) tereyağıyla iyice yağlanır.

Kabukları soyulmuş bademler tencerenin içine sıvanılan yağın üstüne güzel bir şekil vererek yapıştırılır. Hamur oklava veya merdane yardımıyla kalın olmayacak şekilde açılır. Açılan hamur tencereye bademleri bozmadan yerleştirilir. (Hamur kalıbın kenarlarından dışarı sarkmalı.) Pilavkek kalıbına boşaltılarak hafifçe bastırıp düzlenir.

Kenarlardan sarkan hamur pilavın üzerine çevrilerek kapak gibi sıkıca kapatılır. Üzerine biraz daha tereyağı sürülür.

Fırını 180 dereceye ayarlanır, hamurun üzeri iyice kızarıncaya dek, en az 30-35 dakika pişirilir.

Büyük bir servis tabağına ya da bakır bir tepsiye pilavı ters çevirerek çıkarılır. Bıçak yardımıyla dilimleyerek servisi yapılır.

Afiyet olsun!

Kaynak: www.oyascuisine.com