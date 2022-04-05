Pepino meyvesi nasıl yenir? Nasıl soyulur ve tüketilir?

Türkiye ülkesinde de sıklıkla var olan elma, portakal, muz, kivi ve daha nice meyvelerin isimlerini mutlaka duymuşuzdur. Fakat pepino meyvesini duymamış olabiliriz. Bu ismini duymadığımız meyvenin vücuda bizim bilmediğimiz faydaları da mutlaka vardır. Botanik alanını iyi bilen veya bu konuda eğitim almış bireyler elbette ki pepino meyvesini bilmektedir.

Pepino Meyvesi Nasıl Yenir?

Pepino meyvesinin nasıl yendiğini anlatmadan önce bu meyvenin tanımını yaparak pepino meyvesini biraz tanıyalım.

Pepino biti türleri arasında yer alarak patlıcan ailesi içinde bulunan bir meyve çeşididir. Bu meyvenin ana vatanı Güney Amerika ülkesidir. Güney Amerika ülkesinde insanlar tarafından Peru olarak bilinmektedir. Görünüş ve tat itibariyle bizim ülkemizde bu meyve kavuna benzetilmektedir.

Pepino meyvesinin aromasında kavun aroması vardır. Bu meyvenin dışı ince kabukludur. Meyvenin içi ise oldukça suludur. Meyvenin içinde tohum vardır. Bu sebepten dolayı da bu meyve tamamıyla beraber yenebilmektedir.

Solanum muricatum pepino meyvesinin bilimsel ismidir. İt üzümü ismi üst sınıfını meydana getirmektedir. Bu meyve son zamanlarda ülkemizde de popüler hale gelmiştir.

Türkiye'de de bu meyve sevilerek tüketilmektedir. Pepino meyvesi bizim ülkemizde dondurma amaçlı, meyve salatasının içinde ve garnitür olarak yenmektedir.

Pepino meyvesini yemeden önce tıpkı bir kavun ya da karpuz soyar gibi dış kabuğu soyulur. Salatalık soyar gibi de dış kabuğunu soyabilirsiniz. Sonrasında dilimlenir ve afiyetle yenebilir.

Bu meyve kavuna benzediği kadar muz ve ananasa da benzemektedir. Bizim ülkemizde bu meyve Malatya ve Erzincan illerinde yetiştirilmektedir. Dalak yetmezliği, kemik erimesi ve şeker hastalığı meyvenin iyi geldiği rahatsızlıklardır.

Ülkemizde bu meyvenin Akdeniz sahillerinde de yetiştiğini görebiliriz. Meyve C vitamini deposudur. Bu yüzden de çocukların sağlıklı büyümesi açısından yemesi tavsiye edilmektedir. Vücut direncini arttırarak pek çok kanser türüne de iyi gelmektedir.

Pepino Meyvesi Nasıl Soyulur ve Tüketilir?

Pepino meyvesinin dış kabuğunu soyduktan sonra karşınıza bir kavun görüntüsü çıkacaktır. Kavunu yerken çekirdekler orta kısımdan alınır. Fakat pepino meyvesinin orta kısmını almanıza gerek kalmadan meyvenin her yerini tüketebilirsiniz.

Pepino meyvesinin dış kabuğu ise bir bıçak ya da soyacak yardımıyla tıpkı bir salata soyar gibi soyulur. Bu meyvenin dış kabuğu bir karpuz veya kavun kadar sert değildir. Oldukça yumuşak bir kabuk olduğundan dolayı rahatlıkla ve basitçe soyabilirsiniz.

Pepino meyvesi bu şekilde soyulduktan sonra çeşitli tarzlarda tüketilebilmektedir. Örneğin bu meyvesi soyup ham şekilde olduğu gibi tüketebilirsiniz. Bu şekilde tüketmek istemezseniz diğer meyvelerle beraber bir meyve salatası yapabilirsiniz. Meyve salatası için bu meyveyi küçük parçalar halinde doğrayabilirsiniz.

Bu meyveden ev yapımı bir dondurma yaparak tüketebilirsiniz. Dondurma dışında çikolatalı ve bisküvili tatlıların yanında yiyebilirsiniz. Nasılsa çilekli pasta, muzlu pasta ya da böğürtlenli pasta yenebiliyorsa pepinolu pasta da yapabilirsiniz.

Bu meyvenin içi olukça suludur. Bu yüzden meyveyi soyduktan sonra bir kabın içinde doğramanız tavsiye edilir. Sulu bir meyve olduğundan dolayı içeceği de yapılarak tüketilebilir. Püre haline getirerek çocuklarınıza meyve püresi olarak da verebilirsiniz. Aynı zamanda bu meyve bir garnitür tarzıdır. Yani çeşitli sebze ve diğer meyvelerle beraber değişik garnitürler yaparak da tüketebilirsiniz.