Pelikan'dan Solvent İçermeyen Yapıştırıcısı

Bu yıl satışa sunulan yeni Peligom, Gummi Zamk ve farklı boyutlardaki stik yapıştırıcılar 'Pelifix Solventsiz' içeriğiyle çocuklar için zarar teşkil etmeyen ürünler hazırladı.

Pelikan, hem çocuklara hem de ebeveynlere rahat bir nefes aldırıyor. Üstelik ambalajların üzerinde bulunan “solvent içermez” ifadesi, rahatlıkla ürünü diğerlerinden ayırt edebilme imkânı sunuyor.

Yıldızay firması tarafından Pelikan için üretilen Pelifix, Avrupa pazarında satışa sunuluyor. Kolay bir kullanım sunan Pelikan yapıştırıcılar, kâğıttan kartona, tahtadan metale, camdan porselene, deriden kumaşa kadar birçok alanda rahatlıkla kullanılabiliyor. Farklı boyutları da bulunan yapıştırıcılar, hızla ve temiz bir şekilde yapıştırma sağlıyor.

Boya segmentinde de geniş ürün yelpazesi bulunan pelikan, sulu boya, pastel boya, parmak boyası gibi ürünlerinde de sağlığa zararlı maddeler bulundurmuyor. Özellikle elle teması olan bu boyalar, çeşitli testlerden geçirilerek tüketicinin kullanımına sunuluyor.

www.pelikan.com