Pelikan ile düzeltmek çok kolay!

Kırtasiye sektörünün öncü firması Pelikan, ofis ortamını renkli hale getirecek ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Rengârenk Fancy Roller düzeltici şeritlerle hataları düzeltmek artık çok kolay.

Pelikan Fancy Roller hemen kuruması ve her kâğıt tipinde mükemmel sonuçlar vermesiyle ofis ortamındaki en büyük kurtarıcılarınızdan biri olma özelliği taşıyor. Pelikan Fancy Roller hemen kuruduğu için anında üzerine yazı yazılabiliyor.

Mükemmel tasarımı ve farklı renkleriyle ofis ortamına renk katan Pelikan Fancy Roller, koruyucu kapağıyla da ürünün kurumadan uzun süre kullanılmasını sağlıyor. 5mm bant genişliği ve 8m bant uzunluğuna sahip Pelikan Fancy Roller, şeffaf tasarımı ve kavrama kanallarıyla modern bir görüntü sunuyor.

Pelikan Fancy Roller serisi, seçkin kırtasiye ve zincir kırtasiye mağazalarında satışa sunuluyor.

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