Pelikan’dan eğlenceli silgiler

Pelikan, özel tasarımlarıyla iş ve okul hayatının vazgeçilmezi oluyor. Kurşun kalem, tükenmez kalem ve mürekkepler için geliştirdiği özel tasarımlı silgileriyle yanlış yazmanın yarattığı sorunlar kolayca giderilebiliyor.

Pelikan’ın yüzlerce renk ve modeldeki silgileri, ofis çalışanlarının ve çocukların okul hayatındaki en büyük yardımcısı durumunda. Pelikan silgiler, okul ve iş yaşamının en faydalı araçları olduğu gibi sağlığa zararlı maddeler içermemesiyle de dikkat çekiyor. Silgilerde esnekliği artırmak için kullanılan ftalat Pelikan silgilerde kullanılmıyor ve silgilerin sağlığa zararlı maddeler içermediği, sağlık ve kalite sertifikalarıyla destekleniyor. Yumuşak yüzeyli Pelikan silgiler, kâğıt üzerindeki yazının nazikçe silinmesini sağlarken, istenilen farklı yüzeylerde de kullanılabiliyor. Pelikan silginizle, kâğıt üzerindeki yazıları silebileceğiniz gibi, kalemle çizilmiş farklı alanları da silebilirsiniz.

Pelikan’ın tasarımlarıyla dikkat çeken silgileri, çocukların elleri ile uyumlu özel ergonomik tutma yerlerine sahip. Bu özelliği ile Pelikan silgiler, ele rahatlıkla sığıyor ve istenilen doğrultuya kolaylıkla yönlendirilebiliyor. Kolay kullanım özelliği sunan Pelikan silgiler, hem çocukları yormuyor hem de eğlenceli bir kullanım sağlıyor. Farklı uçlara sahip silgiler ise, bütün yüzeylerde mükemmel sonuç veriyor. Anahtarlık şeklinde tasarlanan silgiler ayrıca anahtarlık olarak da kullanılabilirken, klavye ve çizgi film karakteri şeklindeki silgiler de farklı olmayı seven çocuklara hitap ediyor. Pelikan, kurşun kalemlerin yanında; mürekkep, çizim mürekkebi, tükenmez kalem ve daktilo yazıları için de silgiler üretiyor. Böylece mürekkeple yapılan hatalar zorluk olmaktan çıkıyor, karalama ve kağıt israfının da önüne geçiyor.

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