PDW nedir? PDW değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

PDW kan sayımları içerisinde yapılan bir testtir. Diğer anlamıyla trombosit genişliğini ifade eder. Genel amacı, kandaki hastalıkların öğrenilmesidir. Birbirinden farklı maddeleri ölçebilen PDW, kemik iliğinin içerisinde üretimi artırabilir. Normal değerlerin üzerinde ya da altında olduğunda sorunlar baş gösterebilir.

PDW nedir?

Kan ölçümü şeklinde olarak değerlendirilen PDW, mevcut olan trombositlerin boyutlarının düzgün olup olmadığını öğrenmek için yapılır. Diğer ismiyle PDW trombositlerin dağılım aralığını ölçmek adına yapılır. PDW kan ölçümüyle öğrenilebilir. PDW hakkında değerlendirmeler, alanında uzman olan kişiler tarafından yapılabilir.

PDW değeri kaç olmalıdır?

PDW testi, kişilerin sağlıklı olup olmadığını anlamak amacıyla uzmanlar tarafından istenir. Kemik iliği bozukluğu şüphesi varsa ve genel tarama yapılıyorsa PDW testleri yapılabilir. PDW değerinin referans değerleri, normal olan seviyelerini gösterir.

Optik sistemine göre PDW normal değeri %44 ile 56 aralığında olmalıdır.

Empedans açıklığına göre 9.0 ile 14.0 fl aralığında olmalıdır.

PDW değerleri normalin dışında seyrediyorsa, ilk olarak bunun nedeni kesin olarak saptanmalıdır. Nedeni bulunduktan sonra buna yönelik tedavi konusunda ilerleme kaydedilebilir. Tedavi yapılarak PDW oranları, zaman içerisinde normal seviyelere getirilebilir. PDW değerleri normal üzerinde veya altındaysa, uzman doktorlar nedenin tespit edilmesi adına ek testler talep edebilir.

PDW düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri

PDW testi yapılarak, plateletlerin yaşlılığı veya gençliği ölçülebilir. Plateletler ne kadar büyükse genç, ne kadar küçükse yaşlı olurlar. PDW anormalliği, vücut içinde sorunların gelişimi olarak değerlendirilebilir.

PDW yüksekliği nedenleri

Doğum hapı kullanımı PDW yüksekliği anlamına gelir. Özellikle sıklıkla kullanılan doğum kontrol kapları buna neden olabilir.

Bazı bulaşıcı hastalıklar PDW yüksekliği anlamına gelir.

Kanser türlerinin bir kısmı PDW yüksekliğine neden olabilirler.

Anemi ve çeşitli iltihaplı rahatsızlıklar PDW değerlerini doğrudan yükseltebilecek faktörler arasında yer alırlar.

PDW yüksekliği bir takım bozuklukların oluşumu anlamına gelebilir. Bunun tespit edilebilmesi için nedenlerini daha iyi bilmek gerekir. Nedenleri tam olarak bilinmeden PDW hakkında kesin sonuca ulaşmak mümkün olmayacaktır. PDW yüksekliği nedenlerinin kökeni öğrenilerek bu değerler düşürülebilir.

PDW düşüklüğü nedenleri

PDW değerleri düşük olduğu zaman, platelet ismi verilen trombositler birbirlerine yakın boyutlarda olmaya başlarlar. Kemik iliğindeki üretimle alakalı olabildiği gibi bazı diğer nedenlere bağlı da olabilir. Çeşitli ilaçlar veya kanser türleri PDW düşüklüğü oluşturabilirler.

Hepatit gibi viral enfeksiyonlar PDW düşüklüğünün nedenleri arasında sayılabilirler.

Kızamık oluşumu da PDW düşüklüğü sebebi sayılabilir.

Kanser ve bazı ilaçların gösterdikleri yan etkiler PDW düşüklüğüne neden olabilirler.

PDW yüksekliği ile düşüklüğü belirtileri

PDW yüksekliği belirtileri

PDW yüksekliği durumunda vücut içerisinde enfeksiyon durumları sıklıkla yaşanabilir.

Yine kansızlık yaşanması yüksek PDW anlamına gelebilir. Kansızlık birçok nedene bağlı olabildiğinden testler yapılarak nedeni öğrenilebilir.

Halsizlik ve yorgunluk PDW yüksekliğinin önemli bazı sebepleri arasında yer alırlar.

PDW düşüklüğü belirtileri

PDW düşüklüğü halk arasında çok fazla ciddiye alınmayan bir durumdur. Ancak PDW düşüklüğü, yükseklikte olduğu gibi ciddi rahatsızlıklara işaret ediyor olabilir. Özellikle hepatit, kızamık ve diğer enfeksiyon türleri bunlar işaretleri arasındadır.

PDW düşüklüğü enfeksiyon şeklinde kendini gösterir. Üst solunum yolu enfeksiyonu, düşüklükte görülebilecek belirtilerden birisidir.

PDW düşüklüğü ya da yüksekliği olması halinde birçok rahatsızlık yaşanabilir. Rahatsızlıkla ilgili belirtilerin görülmesi durumunda, uzman doktorlara başvurulması ve bunun hakkında detaylı bilgi alınması gereklidir.