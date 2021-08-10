PCR testi nedir, nasıl yapılır? PCR Testinin sonuçları ne zaman çıkar?

Bir tür tanı testi olan PCR testi, koronavirüsle mücadele döneminde vakaların tespit edilmesinde önemli rol oynuyor. Test, virüse ait RNA'yı göstermektedir. PCR testi koronavirüs sürecinde, vücuttaki virüsün kimliğini göstermek için yapılıyor. Son zamanlarda özellikle aşı yaptırmayanlardan istenen PCR testi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, PCR testi nedir, nasıl yapılır, nerelerde kullanılır? PCR Testinin sonuçları ne zaman çıkar? İşte tüm detaylarıyla PCR testi hakkında merak edilenler...

PCR TESTİ NEDİR?

Farklı hastalıklar için de kullanılan PCR, vücuttaki çok az sayıdaki mikrobu bile tespit edebilmektedir. PCR testine moleküler tanı testi de denebilmektedir. Test, vücutta virüsün varlığını, ayrıca vücudun enfeksiyona yanıt olarak ürettiği antikorları belirleyebilmektedir.

PCR TESTİ NASIL YAPILIR?

PCR testlerinde öncelikle, burun ve boğazdan ucu pamuklu ince bir çubuk vasıtasıyla sürüntü örneği alınmaktadır. Bunun yanında öksürdükten sonra çıkan balgam da örnek olarak alınabilmektedir.

Koronavirüs için kullanılıyorsa, hastalığın ilk dönemlerinde bu test için boğaz ya da burundan örnek alınması daha uygundur. Ancak ilerleyen dönemde havayollarından örnek alınmalıdır. Çünkü hastalığın ilerleyen aşamalarında boğaz ya da burun kısmında virüsten örnek kalmamış olabilir.

Sağlık görevlisi tarafından alınan örnek özel bir kaba konulmaktadır ve bu örnek laboratuvarda test kartuşuna aktarılmaktadır. Bu aşamadan sonra örnek otomatik olarak filtre edilmektedir. Daha sonra ultrasonik dalgalarla virüsün DNA'sı salınır. Bu aşamada PCR ajanlarıyla DNA molekülleri karışır. Sonrasında reaksiyon tüpünde gerçek zamanlı çoğalma ve tanımlama yapılır. Ve sonrasında da sonuç aşamasına gelinir.

PCR; 94°C-98 °C aralığında gerçekleştirilen denatürasyon yani yüksek ısıya maruz kalan DNA'nın iki zincirinin ayrılması, 37 °C-65 °C aralığında gerçekleştirilen tavlama yani sentetik oligonükleotidlerin hedef DNA'ya bağlanması (hibridizasyon) ve 72 °C'de gerçekleştirilen uzama aşamaları olmak üzere 3 aşamadan meydana gelir. Test bu aşamaların belirli bir döngüde ve sayıda tekrarlanması ile gerçekleştirilmektedir.

PCR TESTİ NERELERDE KULLANILIR?

PCR testinin adı son dönemlerde Covid 19 yani koronavirüsün taranması için duyulsa da bu test sadece koronavirüste değil, vücuttaki pek çok virüs, parazit, mikrop ya da bakterinin tespitinde, genetik sorunlarda, babalık testlerinde de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

PCR TESTİ NEREDE YAPILIR?

PCR testi, Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı sağlık kuruluşlarında örnek alınıp, yine onaylı laboratuvarlarda sonucu çıkarılmaktadır. Ayrıca yurt dışı uçuşlarında gerekli olan PCR testi uçuş öncesi havaalanlarında da yapılabiliyor.

PCR TESTİ SONUÇLARI NE ZAMAN ÇIKAR?

PCR testi sonuçları, testin yapıldığı yere ve yoğunluğa bağlı olarak 24 saat ile 3 gün arasında çıkabilmektedir. PCR testlerinde iki tür uygulama vardır. Bunlar gerçek zamanlı PCR yani real time PCR ve hızlı sonuç veren PCR'dir. Gerçek zamanlı PCR sonucu 1-3 saat içinde çıkarken, hızlı sonuçlu olanlarda 15 dakikadan 1,5 saate kadar sürede sonuç alınabilir.