PCR testi için randevu gerekli mi, nerede yapılır?

Henüz aşı olmamış kişilerin yeni dönemde pandemi önlemleri kapsamında zorunlu koşulan bazı mekanlara girebilmesi için PCR testi yaptırması gerekiyor. Dolayısıyla son dönemlerde PCR testi için randevu gerekli mi sıklıkla araştırılan bir konu haline geldi. Devlet hastaneleri ya da özel hastaneler aracılığıyla test yaptırmak isteyen vatandaşlar, randevusuz olarak işlem yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Peki, PCR testi için randevu gerekli mi? Detaylar haberimizde…

PCR TESTİ İÇİN RANDEVU GEREKLİ Mİ?

PCR testi, devlet hastanelerinde ücretsiz yapılabilecek. Bunun için randevuya ihtiyaç duyulmayacak. Sonuçlar ise aynı gün e-Nabız sisteminden görüntülenebilecek.

PCR TESTİ NE KADAR SÜRER?

PCR testi kolay bir şekilde uygulandığı için uzun sürmemektedir. Bu nedenle randevu zorunluluğu bulunmamaktadır.

PCR TESTİ NEREDE YAPILIR?

PCR testleri devlet hastanelerinde ve test yapan tüm sağlık kurumlarında yaptırılabilecek. Test işlemi işyerlerinin kendi bünyesinde de yapılabiliyor.