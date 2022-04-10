Patates ne zaman, nasıl ekilir? Patates ekimi hakkında bilgiler

Kızartmasından, yemeğine, cipsten hamur işi tariflere sofralarımızda ayrı bir yeri olam patates için ekim zamanı aramaları hız kazandı. Patates çeşitli yollarla çoğaltılabilen bir bitkidir. Tohumlar bitkinin gerçek tohumlarını oluşturur. Çünkü patates çiçeklerindeki yumurtalığın döllenmesi sonucu oluşur. Tohumun ekim zamanı bölgelere göre değişiklik gösterebilir. Ekim arazisinin eğimli, tepe ve güneş gören arazi olması gerekir. Kış mevsimin de şubat ayında, ilkbahar mevsiminde nisan ayında, yaz mevsiminde temmuz ve ağustos ayları ekim için seçilir. Ekimden 3 ya da 4 ay sonra da hasat yapılır. Patates tohumu sebze satışı yapılan tohum alanlarındaki yerlerden satın alınabilir. Peki, patates e zaman ektates ekimi hakkında mmerak edilenler...

Patates ne zaman ekilir?

Patates çeşitli yollarla çoğaltılabilen bir bitkidir. Tohumlar bitkinin gerçek tohumlarını oluşturur. Çünkü patates çiçeklerindeki yumurtalığın döllenmesi sonucu oluşur. Tohumun ekim zamanı bölgelere göre değişiklik gösterebilir. Ekim arazisinin eğimli, tepe ve güneş gören arazi olması gerekir. Kış mevsimin de şubat ayında, ilkbahar mevsiminde nisan ayında, yaz mevsiminde temmuz ve ağustos ayları ekim için seçilir. Ekimden 3 ya da 4 ay sonra da hasat yapılır. Patates tohumu sebze satışı yapılan tohum alanlarındaki yerlerden satın alınabilir.

Patates nasıl ekilir?

Patatesleri içine temiz su doldurduğunuz cam kavanozlara yerleştirin. Kavanozları güneş alan bir yerde bu şekilde bekletin. Patatesler 2-3 gün içinde suyun içinde kalan bölgelerinde kök vermeye başlar, birkaç gün sonra da filizlenirler.

50 litrelik bir çuvalın boyunu kenarını kıvırarak kısaltın ve içine 20 cm yüksekliğe gelecek kadar gübreli toprak doldurun.Toprağın üzerine çimlenen kısımları yukarıda kalacak şekilde patatesleri yerleştirin. Üzerlerine en az 5 santim daha toprak atarak üzerlerini örtün.

Çuvalı güneş görebileceği bir yere yerleştirin. Çuvalın içindeki toprağı hep nemli tutmaya gayret edin. Bu şekilde çok güneşli bir yerde değilse haftada 1-2 kez olacak şekilde sulamanız yeterli olacaktır.

Patatesler gövdelerinin toprağa temas ettiği bölgelerden çoğalırken filizleri de büyüyecektir. Filizler toprağın üzerine çıkmaya başladıkça üzerlerine yeniden gübreli toprak ilavesi yapın. Toprak arttıkça kıvırdığınız kenarlarını da açın. Çuvalın kenarları tamamen açılana kadar aynı işleme devam edin.

Yapraklar iyice serpildiğinde hasat zamanı gelmiş demektir.