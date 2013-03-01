Patates ile yapılabilecek lezzetli yemekler

Vücuda enerji veren ve halsizliği, yorgunluğu gideren patatesin faydaları saymakla bitmiyor. Her mevsim tüketebileceğiniz bu sebzeyle hazırlanan yemekleri sizler için bir araya getirdi. İşte birbirinden lezzetli patates yemekleri…

Biberiyeli ve yumurtalı patates

Malzemeler

600 gr. tofu

400 gr. üç renkli biber

350 gr. domates (kabuksuz, doğranmış)

50 gr. sosis

25 gr. doğranmış zeytin

3 ActiFry kaşığı basmati pirinci (ıslatılmış)

1 ActiFry kaşığı salça

1/2 ActiFry kaşığı tuz

1 ActiFry kaşığı sıvıyağ

1 adet soğan

150 ml. su

Karabiber

Hazırlanışı

Soğanları soyup biber, tofu ve sosislerle birlikte iri parçalar halinde doğrayın.

Pişirme haznesine sıvı yağı koyup ActiFry’ı çalıştırın. 2 dakika sonra soğan ve biberleri ekleyip 10 dakika pişirin. Sosisleri ilave edin ve 5 dakika daha pişirin.

Pirinç, salça, domates, tuz, karabiber ve file zeytinleri ekleyip 10 dakika daha pişirin. Son olarak tofuyu ekleyin ve 5 dakika daha pişmeye bırakın.

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Patates püresi

Malzemeler

1 kg. patates

250 ml. süt

2 adet yumurta sarısı

1\2 çay kaşığı muskat rende

Tuz ve karabiber

Hazırlanışı

Patatesleri temizleyip soyun ve 2 cm. büyüklüğünde küp şeklinde doğrayın. 750 ml. su koyduğunuz NutriCook tenceresinin içine buhar sepetini yerleştirin ve patatesleri ekleyin. NutriCook’un kapağını kapatın.

Akıllı kontrol saatini 8 dakikaya ayarlayın. 2. programı seçin. Buhar çıkışı gerçekleştiğinde ateşi kısın, böylece geri sayım başlamış olur. İşaret belirdiğinde ateşi kapatın ve program seçiciyi buhar konumuna getirin. Böylece düşük basınçta buharlı pişirme otomatik olarak başlar.

Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra, NutriCook’un kapağını açın. Patatesleri bir karıştırma kabına alın; blender’den geçirin ve azar azar sıcak sütle karıştırın. Daha sonra yumurta sarılarını ekleyip karıştırmaya devam edin. Muskat, tuz ve karabiber ile tatlandırıp servis yapın.

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Domates soslu patatesler

Malzemeler

800 gr. ufak patates

3 adet orta boy domates

1 adet yeşil biber

1 adet soğan

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

12 adet siyah zeytin(çekirdekleri çıkartılmış)

150 ml. su

Mercanköşk, tuz ve karabiber

Hazırlanışı

Domatesleri sıcak suda blanşe edip kabuklarını soyun ve doğrayın. Soğan ve sarımsağı soyun. Sarımsağı ezin. Patatesleri temizleyip soyun. Biberleri ve soğanı uzunlamasına ince ince doğrayın. Zeytinyağını NutriCook tenceresinde ısıtın. Patatesleri sürekli karıştırarak zeytinyağında soteleyin. Soğan, biber, sarımsak, domates ve kıyılmış mercanköşkü ekleyin. Tuz, biber ile tatlandırın. Son olarak suyu ilave edin ve NutriCook’un kapağını kapatın.

Akıllı kontrol saatini 10 dakikaya ayarlayın. 2. programı seçin. Buhar çıkışı gerçekleştiğinde ateşi kısın, böylece geri sayım başlamış olur. İşaret belirdiğinde ateşi kapatın ve program seçiciyi buhar konumuna getirin. Böylece düşük basınçta buharlı pişirme otomatik olarak başlar.

Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra, NutriCook’un kapağını açın. İnce kıydığınız siyah zeytinlerle karıştırıp servis yapın.

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Keçi peynirli ve kekikli patates

Malzemeler

1 kg. patates,

130 gr. rendelenmiş keçi peyniri,

1 ActiFry kaşığı sıvı yağ,

¼ ActiFry kaşığı tatlı kırmızı tozbiber,

3 dal taze kekik

Hazırlanışı

Patatesleri temizleyip kabuklarını soyun ve 1 cm.’lik küpler halinde kesin. Patatesleri tuzlu su dolu bir kaseye alın ve 15 dakika bekletin.

Kekik yapraklarını dallarından ayırın. Kağıt havluyla patatesleri iyice kurulayın. Pişirme haznesine zeytinyağı koyup ActiFry’ı çalıştırın. 2 dakika sonra patatesleri ilave edip 30 dakika kızartın. Bir kağıt havlu yardımıyla patatesleri iyice kurulayın.

Patateslerin üzerine peynir, kekik ve toz biberi ekleyip 5 dakika daha pişirin. Pişirme süresi patateslerin cinsine ve kesim şekline göre değişiklik gösterebilir.

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Patates çorbası

Malzemeler

3 tavuk suyu

700 gr. patates (soyulmuş ve 3 cm. x 3 cm. küp küp kesilmiş)

2 dii sarımsak (ince doğranmış)

1 adet orta boy soğan (ince dilimlenmiş)

1 adet orta boy kereviz (soyulmuş ve 3 cm.x3 cm. küp küp kesilmiş)

30 gr. tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

4 yemek kaşığı krema

2 dal taze soğan (ince dilimlenmifl)

2 dal maydanoz (ince doğranmış)

Tuz, karabiber

Hazırlanışı

Tereyağı ve sıvı yağı ActiCook'a koyun; soğan ve sarımsakları ilave edip harlı ateşte, kapağı açık olarak, pembeleşinceye kadar kavurun. Patates, kereviz ve tavuk suyunu ekleyip ActiCook'un kapağını kapatın. 1. programı seçin ve 8 dakikaya ayarlayın.

Akıllı kontrol saatinin sinyali pişirmenin başladığını belirtir, bu sinyalle birlikte ısı kaynağını yaklaşık üçte birine kadar düşürün. Pişirmenin sonunda pozisyonunu seçin ve buhar çıkışı tamamlanınca ActiCook'un kapağını açın.

Çorbayı el blender'i ile püre haline getirin. Tuz, karabiber, krema, kimyon ve pul biber ilave edin. Taze soğan ve maydanoz ile süsleyip servis yapın.

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Tex Mex

Malzemeler

1.5 kg. patates

1 ActiFry kaşığı sıvı yağ

1/2 ActiFry kaşığı Cajun baharatı

Hazırlanışı

Patatesleri temizleyip kabuklarını soyun. Kağıt havlu ile iyice kurulayıp 1 cm. kalınlığında çubuk şeklinde doğrayın. Pişirme haznesine zeytinyağını koyup ActiFry’ı çalıştırın.

2 dakika sonra patatesleri ilave edip 45 dakika kızartın. Cajun baharatı ile harmanlayıp servis yapın.

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Biberiyeli hindi ve tuzda patates tarifi

Malzemeler

4 adet hindi göğsü

4 sap biberiye

500 gr. ufak boy patates

750 ml. tavuk suyu

2 yemek kaşığı fındık yağı

20 gr. inceltilmiş deniz tuzu

Karabiber

Hazırlanışı

Biberiyeyi hindi göğsünün ortasına gelecek şekilde yerleştirin. Hindi etlerini mutfak ipiyle bağlayın. NutriCook tenceresine fındık yağını koyun, hindi etlerini her iki taraşarı da kahverengi olacak şekilde kızartın. Hindileri kağıt havlu üstünde süzülmeye bırakın. Patatesleri yıkayın; kabuklarını soymadan ikiye kesin. NutriCook tenceresine tavuk suyunu koyun. Hindi ve patatesleri NutriCook buhar sepetine dizin. Buhar sepetini tencereye yerleştirin ve NutriCook’un kapağını kapatın.

Akıllı kontrol saatini 12 dakikaya ayarlayın. 3. programı seçin. Buhar çıkışı gerçekleştiğinde ateşi kısın, böylece geri sayım başlamış olur. İşaret belirdiğinde ateşi kapatın ve program seçiciyi buhar konumuna getirin. Böylece düşük basınçta buharlı pişirme otomatik olarak başlar.

Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra, NutriCook’un kapağını açın. Hindi ve patatesleri servis tabağına alın. Patateslerin üzerine deniz tuzu serpin. Kıyılmış biberiye ilavesi ile servis yapabilirsiniz.



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